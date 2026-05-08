Ya en cines: ‘Yo no moriré de amor’ y otros 5 estrenos que llegan hoy a la cartelera

Los estrenos de la cartelera regresan a los viernes, tras varios festivos que han desdibujado un tanto la ventana de exhibición en salas. Ahora, tras la irrupción comercial de apuestas como el biopic de Michael Jackson y El diablo viste de Prada 2, el foco de las nuevas cintas recae en el que seguramente sea uno de los grandes largometrajes españoles del año: Yo no moriré de amor. A continuación, repasamos qué títulos merecen la pena en el carrusel de novedades fílmicas disponibles a partir de hoy en el patio de butacas nacional:

‘Yo no moriré de amor’

El debut de la jovencísima cineasta Marta Matute va a dar mucho que hablar este año. Yo no moriré de amor se coronó en el pasado Festival de Cine de Málaga y, a pesar de la distancia con la alfombra roja del cine español, lo más normal es que termine siendo uno de los filmes patrios más nominados. La trama se centra en Claudia, una joven de 18 años que debe combinar el salto a la adultez con la enfermedad de su madre. Entre cuidar y vivir, los roles de la familia deberán reubicarse para poder seguir adelante.

1. ‘Mortal Kombat II’

El seguimiento del popular videojuego de lucha regresa con una principal novedad: la aparición estelar de Karl Urban como Johnny Cage. Los campeones favoritos de los fans contarán en este nuevo capítulo con la ayuda del actor especialista en artes marciales. ¿Conseguirán vencer al oscuro régimen de Shao Kahn?

2. Las ovejas detectives

Ha sido una auténtica sorpresa para la crítica profesional y no es para menos. La adaptación de la novela de Leonie Swann es una sátira del género policíaco donde un grupo de ovejas intenta averiguar quién ha matado a su pastor. En el reparto estelar destaca la presencia de actores tan reconocidos como Hugh Jackman, Emma Thompson, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon y Hong Chau.

3. ‘Bajo tus pies’

Después de Yo no moriré de amor, este thriller de terror protagonizado por Maribel Verdú y Sofía Otero es la segunda apuesta novedosa del cine español este fin de semana. El argumento nos pone en la piel de una madre que se muda con sus dos hijos a un edificio de prestigio, pero con unas condiciones de admisión muy peculiares. Las tres ancianas que viven en el piso de abajo darán un vuelco a sus vidas.

4. ‘Hangar rojo’

Bajo el contexto de la dictadura chilena, el capitán Jorge Silva recibe una orden que cambiará su vida: debe convertir la Escuela de Aviación donde formaba a jóvenes pilotos en un centro de detención y tortura. La desobediencia podría costarle la vida, pero obedecer, también.

5. ‘Couture (Alta costura)’

Narra las historias cruzadas de tres mujeres durante la Semana de la Moda de París. Maxime es una directora de cine de cuarenta años a la que le diagnostican cáncer; Ada es una joven modelo de Sudán del Sur y Angèle es una maquilladora francesa que trabaja entre las bambalinas de los desfiles.