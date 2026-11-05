‘¡De viernes!’ se duplica: llega ‘¡De sábado!’ a Telecinco el próximo 14 de noviembre

Telecinco sigue con su apuesta de llevar al prime time programas del corazón y ha anunciado que ‘¡De viernes!’ duplicará su emisión la próxima semana con una entrega adicional el 14 de noviembre que, como era de esperar, se llamará ‘¡De sábado!’. De momento, por lo que se sabe, se trata de algo puntual, aunque es muy posible que este experimento sirva de prueba para testar a la audiencia, por lo que es posible que el nuevo programa, que también estará presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, se quede de manera definitiva si los datos son óptimos.

¡De viernes! ya se ha situado como una apuesta sólida en la parrilla de Telecinco. Es una marca segura que se mantiene con una audiencia fiel y que ha tenido auténticos éxitos como las dos visitas de Belén Esteban hace unas semanas.

Pero, mientras, los sábados por la noche, a la cadena principal de Mediaset aún le está costando encontrar a su audiencia después de intentarlo con First Dates, un programa infalible en Cuatro pero que no consiguió ser competitivo en el prime time de Telecinco. No es de extrañar que en Mediaset quieran con una apuesta como ¡De sábado!

¿Quién irá a ‘¡De viernes!’ este 6 de noviembre?

Rosario Mohedano se sentará en directo para abordar algunos de los episodios más difíciles de su vida. La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano hablará por primera vez del duro trance que vivió tras el intento de suicidio de su madre, de cómo el divorcio de sus padres acabó dinamitando la familia y de en qué punto se encuentra actualmente su relación con Amador, después de años de conflictos y distanciamiento.

También revelará los motivos que provocaron la ruptura con Rocío Carrasco, con quien había mantenido una estrecha relación, y explicará por qué decidió posicionarse al lado de Rocío Flores y su hermano. ¿Ha guardado silencio durante todos estos años para proteger a su prima? Además, se enfrentará a las declaraciones de Rosa Benito sobre Rocío Carrasco y los conflictos familiares surgidos tras la muerte de Rocío Jurado. ¿Qué sintió al escuchar a su madre referirse a ellos como «alimañas»? ¿Es definitiva la ruptura familiar?

Por último, abordará su enfrentamiento con Belén Esteban, a quien la protagonista ha acusado recientemente de ser «mala persona» y de haber hecho mucho daño tanto a ella como a su madre. La cantante explicará qué provocó el deterioro de su relación y por qué Rosa Benito ha llegado a afirmar que “le repugna” Belén Esteban y que no querría volver a encontrársela.

Además, Karmele Marchante regresa al programa para analizar la recta final de Supervivientes All Stars, junto a Isa Pantoja, Beatriz Trapote, María Jesús Ruiz, Yulen Pereira y Sebas Gallego.