La Séptima ficha a Luján Argüelles como presentadora: «Me necesitan»

La Séptima, el nuevo canal generalista de TDT impulsado por José Miguel Contreras, continúa preparando su estreno, previsto para el 5 de noviembre de 2026, y ya ha anunciado varios de los rostros que encabezarán su programación. Este jueves 27 de agosto, la cadena ha informado, desde sus cuentas oficiales en redes sociales, el fichaje de Luján Argüelles para un programa los fines de semana.

Este jueves, La Séptima ha colgado un vídeo acompañado por la frase: «Esto sí que no os lo esperabais”. En las imágenes vemos a Luján Argüelles huyendo por la calle de un supuesto periodista que le dice: «Estás todos los días de la semana sin parar, imagino que el fin de semana un descanso sí que te vas a poder tomar, ¿no?». La comunicadora contesta: “Pues eso pensaba yo, pero los de La Séptima me necesitan, así que ahora los fines de semana también trabajo».

Otros fichajes de La Séptima

El primer fichaje que se supo para La Séptima fue el del periodista Javier Ruiz, que abandonó Mañaneros 360 de TVE para convertirse en el primer director de la cadena y desempeñar un papel fundamental en su línea editorial.

La segunda incorporación confirmada fue Rocío Delgado, periodista y presentadora que ha trabajado en Telemadrid y TVG. La comunicadora gallega estará al frente de un programa diario, aunque todavía no se ha desvelado el formato ni su horario.

La Séptima también ha fichado a Alba Carrillo y a la periodista Marta Márquez, conocida por su trabajo en Aquí la Tierra. Ambas presentarán Fuera de control, un nuevo espacio destinado a las tardes de los fines de semana.

A estos nombres se suma Héctor de Miguel, Quequé, cuya incorporación fue anunciada el 21 de agosto. Recordemos que el humorista fue despedido hace meses de la Cadena SER tras burlarse de Nacho Abad (En boca de todos)