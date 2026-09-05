José Sacristán (88 años), sobre su infancia: «Aquel crío es el que ha dado sentido al gilipollas con el que estás hablando ahora»

Si hablamos de trayectoria en el cine español, pocos pueden compararse con la figura de José Sacristán. Nacido en Chinchón, a sus 88 años (cumplirá 89 el próximo 27 de septiembre), el actor lo ha conseguido todo en nuestro cine, firmando por el camino una filmografía prolongada y vigente en las tablas, donde sigue activo representando obras de teatro. Sacristán es algo así como nuestro «Clint Eastwood» particular, pues al igual que el llanero solitario, su obra abarca más de un siglo de películas y series. Pero el que fuese Goya de Honor de 2022 no siempre fue un perfil conocido y encumbrado por la crítica especializada.

Debutó en 1965 con un pequeño papel en La familia y unos más. Sin embargo, durante la siguiente década, la popularidad mediática de la incipiente industria española le llegó participando en ese conjunto de obras encorsetadas en lo que se llamó el landismo, por su máximo referente, Alfredo Landa. Comedias sencillas a las que siempre se les sumaba algo de erotismo sugerente y donde el protagonista intentaba captar la atención de las turistas extranjeras, sin conseguir nunca un interés correspondido.

Años después llegaría ese cine bastante más sobrio, en el que Sacristán se asociaría con José Luis Garci en dos ocasiones. La primera, Asignatura pendiente en 1977, y la segunda, Solos en la madrugada en 1978.

Uno de los fundadores de los Goya que tardó mucho tiempo en conseguir un galardón

La longevidad profesional de José Sacristán se puede comprobar en un solo dato: fue uno de los fundadores en 1985 de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

No obstante, su primera nominación y primer premio al mejor actor no llegaría hasta el 2013, cuando protagonizó El muerto y ser feliz. En 2015 obtendría su segunda nominación, esta vez en la categoría de mejor actor de reparto, por Magical Girl. Finalmente, en la gala de 2022 celebrada en Valencia, Sacristán recibió el Goya de Honor, emitiendo un discurso en el que aseguró sentirse «muy orgulloso de ser uno de los doce primeros números de esta noble y esforzada tropa».

En cuanto a su juventud, en 2018 le contó a Fotogramas algunos detalles de su niñez y de cómo era aquella España de los años 40:

«Para mí lo que me genera adicción es mi trabajo y lo que de él se desprende. Sigo siendo un niño de 80 años, el mismo que se ponía las plumas de las gallinas para hacerle creer a su abuela que era un comanche. Aquel crío es el que ha dado sentido al gilipollas con el que estás hablando ahora».

¿Dónde podemos ver las mejores películas de José Sacristán?