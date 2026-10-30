Ion Aramendi «devastado» tras la muerte del reportero Raúl Triguero en el accidente de tren en Toledo

Este viernes 30 de octubre, Ion Aramendi ha empezado la emisión del programa de Telecinco La tarde se mueve con lágrimas en los ojos tras conocer la muerte de Raúl Triguero, histórico reportero de Mediaset que actualmente trabajaba en ¡De viernes! El periodista, víctima de la tragedia ferroviaria ocurrida este miércoles 28 de octubre entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda, llevaba desaparecido desde el accidente, pero hoy mismo se ha confirmado su fallecimiento.

«Tenemos la noticia de que un compañero, amigo, nos han confirmado que ha fallecido. Y estamos todos los que hemos compartido con él devastados. Hablo por todos los compañeros, no solo por mí», ha comenzado diciendo el presentador de La tarde se mueve, visiblemente emocionado.

Con lágrimas en los ojos, Ion Aramendi ha continuado: «Hace un montón de años que trabajamos juntos en Sálvame, hemos coincidido en otros programas y queremos mandarle un abrazo enorme, a su familia, a su marido. Queremos dedicarle este programa a él y esta noche también en ¡De Viernes1 seguro que tienen una noche muy complicada. Os mandamos un abrazo desde La tarde se mueve».

Y para terminar, Aramendi ha querido dejar claro que continuarán dando toda la actualidad informativa y que el equipo del programa estaba al lado de los familiares de las víctimas: «Nuestro corazón nos pide seguir dando voz a esas historias que nos han dejado consternados».

Ion Aramendi entre lágrimas por el fallecimiento de su compañero Raúl González Triguero en el accidente de Urda. https://t.co/RNeuWTJfdC — Radarenmarcha (@Radarenmarcha) October 30, 2026

‘¡De Viernes!’ se despide de su compañero

Recordemos que Triguero viajaba de Madrid a Sevilla para entrevistar a Amador Mohedano para ¡De Viernes!. El programa, antes de la emisión de esta noche, ha despedido al reportero con un mensaje público, difundido a través de sus redes sociales:

«Hoy nos toca despedir a nuestro queridísimo compañero Raúl González Triguero. Nos cuesta encontrar palabras para expresar tanta tristeza. Raúl era una gran persona, un compañero maravilloso y alguien a quien siempre recordaremos con muchísimo cariño. Todo nuestro amor y nuestro abrazo más fuerte a su familia y a sus seres queridos en estos momentos tan difíciles. Hoy y siempre, Raúl, formarás parte de nuestra familia. Descansa en paz».

Quién fue Raúl Triguero

Triguero fue uno de los reporteros habituales de Sálvame desde el 2013 hasta su cancelación en 2023. A lo largo de su trayectoria, Triguero realizó conexiones en directo desde distintos puntos de España, ofreciendo información de última hora y declaraciones de protagonistas de la crónica social. Su trabajo se caracterizaba por la presencia sobre el terreno, la búsqueda de testimonios y un estilo que combina información y espontaneidad.

Tras la finalización de Sálvame, saltó a ¡De viernes! para realizar entrevistas y reportajes de fondo para el prime-time de Telecinco.