La frase más sensible y melancólica de la carrera de Clint Eastwood: «No quiero necesitarte, porque no puedo tenerte»

Como tantos otros héroes del cine de acción, la figura de Clint Eastwood es analizada desde el propio sentimiento de dureza que desprende su rostro. La leyenda de Hollywood ha sido el llanero impertérrito del western, el lado más agresivo de la ley con la saga de Harry el sucio y un viejo cascarrabias con poco que perder en Gran Torino. Sin embargo, ese rostro casi petrificado de pocos amigos siempre escondió a un narrador sensible, capaz de regalarnos historias cargadas de emoción, como Million Dollar Baby o Un mundo perfecto. Aunque sí debemos encumbrar uno de sus trabajos como una cinta realmente emotiva y nostálgica, esa es sin duda Los puentes de Madison. El melodrama romántico en el que el californiano pronunció una frase que, a día de hoy, todavía resuena en todos los fans del género como una dolorosa sentencia de amor imposible: «No quiero necesitarte, porque no puedo tenerte».

Estrenada en 1995, Los puentes de Madison adapta la novela ‘Los puentes de Madison County’ de Robert James Waller, versionada al campo del libreto por el guionista Richard LaGravenese, quien cuatro años antes obtendría una nominación al Oscar al mejor guion por El rey pescador. Pero transformar el material primigenio de Waller fue sin duda el principal triunfo comercial de su carrera, con una recaudación mundial de 182 millones de dólares, a partir de un presupuesto de 22 millones. Seguramente, el proyecto de Warner Bros merecía una mejor recompensa por parte de la Academia. No obstante, terminó logrando una nominación al Oscar a la mejor actriz principal para la compañera de Eastwood, Meryl Streep, galardón que terminaría llevándose Susan Sarandon por Pena de muerte, a pesar de que en la actualidad, a la comunidad cinéfila le ha terminado marcando bastante más la sentida mirada de Francesca Johnson, debajo de la lluvia, hacia la utopía romántica que le despierta la despedida de Robert Kincaid.

¿De qué trata ‘Los puentes de Madison’?

La trama nos pone en la piel de Francesca Johnson (Streep), una ama de casa que vive de manera apacible en una granja con su familia. Una tranquilidad que se rompe de inmediato con la irrupción de Robert Kincaid (Eastwood), un fotógrafo de la National Geographic que está viajando por el condado para fotografiar sus viejos puentes. El día que lo invita a cenar a su casa, una pasión desconocida para ambos surgirá entre ellos.

El momento de la frase que hoy recordamos se da cuando la familia de Francesca va a regresar de forma inminente al hogar y los dos ven cómo la realidad golpea sus días de ensueño. Asustada por la profundidad de sus sentimientos, ella lo acusa a él de ser un hipócrita ermitaño que no se involucra de verdad con nadie. Ante lo que él responde con la cita que ya es historia del cine. La confesión visceral del dolor de haberse enamorado de una mujer casada que sabe que no dejará su vida atrás.

La secuencia sucede como el clímax previo antes de la reconocida secuencia bajo la lluvia, la trágica y desgarradora despedida de todo lo que pudo haber sido y jamás podrá ser.

¿Dónde podemos ver ‘Los puentes de Madison’?

Más de 30 años después, Los puentes de Madison sigue siendo una de las mejores películas románticas del cine contemporáneo. Está disponible bajo suscripción en Movistar Plus y bajo compra o alquiler en Apple TV, Rakuten TV y Prime Video.