Los finalistas de ‘El Desafío’ se rompen en ‘El Hormiguero’: «Me desgarré el tendón»

Este jueves 26 de marzo han acudido a El Hormiguero Daniel Illescas, Patricia Conde, Jessica Goicoechea y José Yélamo, los finalistas del concurso El Desafío en Antema 3. Uno de los cuatro ya es ganador del programa que se emitirá este viernes 27 de marzo, pero todos han confesado en directo lo duro que ha sido su participación, y es que hay alguno que ha sufrido lesiones y mucha tensión.

A un día de la final, Pablo Motos ha entrevistado a los cuatro finalistas de El Desafío y les ha preguntado en qué creían que les había cambiado esta experiencia. Daniel Illescas, Patricia Conde, Jessica Goicoechea y José Yélamo han tenido palabras positivas hacia la experiencia que han tenido.

José Yélamo ha recalcado que, a pesar de las lesiones y los esfuerzos extremos (incluso por marearse y casi perder el conocimiento en una de las pruebas), todos han terminado el programa en su mejor momento físico.

Jessica Goicoechea, modelo y creadora de contenido, se ha enfrentado a su primera experiencia televisiva, pero, según ha contado en El Hormiguero, su paso por El Desafío “ha sido un crecimiento a nivel personal muy grande».

Goicoechea también fue protagonista de la noche cuando José Yélamo confesó que la modelo se enteró, durante la última semana del concurso, que existía un grupo de WhatsApp entre los concursantes. “Se me pasó, pensé que estábamos todos”, se excusó entre risas Jorge Salvador, creador del grupo.

Salvador, también productor de El Hormiguero, explicó que es habitual crear un grupo en cada edición del programa y bromeó con su funcionamiento: “Pido que cuando termine, os vayáis”, comentó, provocando las carcajadas en plató.

La lesión de Patricia Conde

La actriz Patricia conde comentó que se había lesionado durante una de las pruebas en la que ensayaba para la prueba del claqué. Conde tuvo que bailar sobre las teclas de una máquina de escribir y ahí nació el drama. «Pues me caí entre las teclas y me desgarré el tendón del tobillo izquierdo», dijo la presentadora, quien también admitió que: «Me pincharon bastante en el tobillo, tuve que ir cada día para poder bailar».