¿Dónde ver el documental del caso de Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus tres hijos?

Los documentales basados en sucesos reales cogen fuerza en numerosas plataformas y una demostración clara sobre ello es el reportaje del caso de Lindsay Clancy. La mujer procedente de Massachuttes está siendo juzgada por una acusación de filicidio, es decir, matar a sus tres hijos en enero de 2023. La defensa sostiene que la mujer padecía problemas graves de salud mental, mientras que la Fiscalía busca demostrar su responsabilidad plena por los hechos ocurridos. Un caso mediático que ha generado interés entre la población y se proyecta en el documental A Mother’s Mental State: Inside the Clancy Case, una producción de Fox que reconstruye los acontecimientos y aborda el estado mental de Lindsay Clancy antes y después de la muerte de sus hijos.

¿Dónde ver el documental?

El documental A Mother’s Mental State: Inside the Clancy Case está disponible en Prime Video, asociado con Fox Nation. Además, la producción cuenta con una temporada y contiene material relacionado con el caso y el proceso judicial. Sin embargo, la ficha de Prime Video asegura que el contenido podría no estar disponible en determinadas regiones, así que los usuarios deben comprobar directamente la plataforma para saber si pueden reproducirlo desde su ubicación. Al mismo tiempo, existe en ViX una producción titulada Lindsay Clancy: ¿Psicosis o crimen?, que aborda el caso y el debate sobre si la acusada actuó de manera intencionada o bajo los efectos de un trastorno psicótico posparto.

El contenido del documental

A Mother’s Mental State: Inside the Clancy Case enseña la cronología del caso y se centra en la situación familiar de los Clancy, los problemas de salud mental que enfrentó Lindsay después del nacimiento de su hijo menor y los acontecimientos ocurridos en enero de 2023. Esta producción sigue el proceso judicial y el debate sobre la responsabilidad penal de Clancy. Los episodios que han salido incluyen apartados relacionados con las audiencias y el juicio que comenzó el 27 de julio de 2026 en Massachusetts.

Los hijos de Lindsay Clancy

Los hechos ocurrieron el día 24 de enero de 2023, en Duxbury, Massachusetts. Patrick Clancy regresaba a su vivienda en torno a las 18:00 horas y encontró a su mujer herida después de que intentara quitarse la vida. Posteriormente, encontraron muertos a sus hijos Cora, de 5 años, y Callan, de 8 meses, en el sótano de la vivienda. Su tercer hijo, Dawson, de 3 años de edad, fue trasladado a un hospital cercano, falleciendo días después. Lindsay Clancy sufrió lesiones graves tras su intento de suicidio, que le provocaron una paraplejia permanente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Nuevo Diario (@elnuevodiariord)

El juicio

El juicio que comenzó en Massachussets hace casi un mes busca aclarar la responsabilidad de Clancy por la muerte de sus tres hijos. Una de las principales cuestiones de la defensa es su estado de salud mental. Antes de los hechos, Clancy tuvo depresión severa, ansiedad e insomnio tras el nacimiento de su hijo menor y había llegado a recibir atención psiquiátrica. Por lo tanto, el proceso se centra en averiguar si los asesinatos fueron un acto premeditado o si estuvieron relacionados con el estado mental de Clancy. El caso continuará desarrollándose en los tribunales y la producción de Fox lo seguirá de cerca.