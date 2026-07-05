‘La casa de la pradera’ vuelve a Netflix: todo sobre la nueva versión de la mítica serie de los 70

Cualquier ficción –sin importar su época de esplendor– tiene opciones serias de ser relanzada en la actualidad. La crisis creativa de Hollywood, sumada a una temerosa tendencia sobre apostar por nuevos contenidos, es un caldo de cultivo perfecto para que los remakes, secuelas tardías y reboots estén viviendo unos años dorados. El último caso de este eterno retorno audiovisual llega de la mano de Netflix, relanzando una de las más míticas historias de la pequeña pantalla: La casa de la pradera.

La adaptación de los libros de Laura Ingalls Wilder fue quizás la serie por antonomasia de millones de hogares en los años 70. Por aquel entonces, la nostalgia seguía siendo un poderoso imán narrativo, ofreciendo en su contexto un refugio moral de tiempos mejores y valores tradicionales dentro de una sociedad estadounidense marcada por la guerra de Vietnam y la crisis económica. En 2005, Disney intentó relanzar el proyecto, pero la pésima estrategia de promoción y emisión terminó diezmando un producto que, fuera de las fronteras norteamericanas, sólo llegó al mercado doméstico del DVD. Aquella versión fue irónicamente mucho más fidedigna al material de Wilder. Una virtud que ahora la actualización de Rebecca Sonnenshine recuperará para adaptar a través de sus 8 primeros episodios el tercer libro de la saga. Arco en el que la familia Ingalls se muda de Wisconsin a Kansas.

¿De qué trata esta versión de ‘La casa de la pradera’?

En la historia televisiva primigenia, la trama a menudo derivaba en asesinatos en el pueblo, adicciones y todo tipo de sinopsis secundarias con desarrollos oscuros. La visión de Sonnenshine acercará el relato principal a un enfoque cálido, aunque no rehuirá la precisión histórica y las condiciones de supervivencia que corrieron aquellos primeros colonos, como el frío extremo, el aislamiento, las enfermedades o los lobos.

Partiendo de la propia infancia de Ingalls Wilder, La casa de la pradera volverá a narrar el trasfondo de la historia de los orígenes del Oeste americano, con la debutante Alice Halsey como Laura Ingalls.

Sonnenshine, guionista de The Boys y de llevar al campo del libreto la novela La asistenta, definía así el formato en una nota de prensa de Netflix:

«Siempre me gusta decir que esta serie es una historia de amor sobre una familia. Es una familia con la que quieres estar, a la que quieres conocer, con la que quieres pasar tiempo. Esa es la esencia de La casa de la pradera: una familia que se apoya mutuamente, que se cuenta historias y que habla de sí misma».

Completando el elenco principal, encontramos a Luke Bracey (Elvis) siendo Charles Ingalls, Crosby Fitzgerald (Crime 101) como la madre de Laura, Caroline Ingalls y Skywalker Hughes (Yo, Objeto), en la piel de la hermana mayor de Laura, Mary Ingalls.

El casting secundario se completa con Warren Christie, Jocko Sims, Alyssa Wapanatâhk, Meegwun Fairbrother, Wren Zhaenim Gotts, Xander Cole y Ryan Robbins.

¿Cuándo se estrena en Netflix?

La nueva versión del trabajo autobiográfico de Wilder llegará a la plataforma de Tudum el próximo 9 de julio, estrenando los ocho capítulos de golpe.

¿Volverá a triunfar este clásico norteamericano en un formato moderno como el streaming?