La Cadena SER despide fulminantemente a Javier Ruiz tras su fichaje por La Séptima

Javier Ruiz ha sido despedido de la Cadena SER y ni siquiera ha podido despedirse de la audiencia del programa Hora 25 de los Negocios que llevaba conduciendo desde el 2025. Esta decisión coincide con el fichaje del periodista como director y presentador de La Séptima, el nuevo canal generalista de TDT impulsado por José Miguel Contreras y que empezará sus emisiones el próximo 5 de noviembre.

La Cadena SER ha sido fundamental en la carrera del periodista Javier Ruiz, especialmente en su especialización en información económica. Se incorporó a sus Servicios Informativos en 1995 y trabajó como redactor de Hoy por Hoy junto a Iñaki Gabilondo. Posteriormente, ejerció como corresponsal en Nueva York y llegó a ser redactor jefe de los informativos. Entre 2002 y 2008 estuvo al frente de Hora 25 de los Negocios, antes de desarrollar una importante trayectoria televisiva. En 2019 regresó a la SER como jefe de Economía, reforzando su perfil como analista. En 2025 dejó esa responsabilidad, aunque continuó dirigiendo y presentando Hora 25 de los Negocios.

Hoy lunes 31 de agosto, la comunicadora Sarah Santolalla ha escrito el siguiente mensaje en su perfil de la red social X: «La Cadena SER despide a Javier Ruiz tras toda una vida en la radio: el periodista no podrá despedirse ni siquiera de los oyentes».

La Cadena SER despide a Javier Ruiz tras toda una vida en la radio: el periodista no podrá despedirse ni siquiera de los oyentes https://t.co/f7eU8Eurtz — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) August 31, 2026

Santolalla, pareja de Javier Ruiz, anunció el día anterior también en redes su fichaje por La Séptima: «La noticia de mi vida ya es oficial. Voy a presentar mi propio programa en la mejor cadena de televisión. Gracias a todos los que no soltasteis mi mano estos últimos años. Os necesito más cerca que nunca. ¡A por ello!».

La noticia de mi vida ya es oficial.

Voy a presentar mi propio programa en la mejor cadena de televisión.

Gracias a todos los que no soltasteis mi mano estos últimos años. Os necesito más cerca que nunca.

¡A por ello! https://t.co/uFhBuh0Ncw — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) August 30, 2026

Según ha publicado El Plural, el despido de Ruiz de la SER está acompañado de la desaparición del programa. Hora 25 de los Negocios.

El despido de Javier Ruiz de la SER se produce pocas semanas después de que el presentador abandonara Mañaneros 360 en La 1 de TVE para dirigir, como ya hemos mencionado, La Séptima, cadena de la TDT que hará su presentación oficial el próximo 7 de septiembre dentro del FesTVal de Vitoria 2026.