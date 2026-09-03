Broncano dice que habrá elecciones en «marzo» y duda de su futuro en TVE : «Yo estoy nervioso real»

En la presentación de la nueva temporada de TVE, David Broncano, que volverá con La Revuelta el próximo lunes 7 de septiembre, dudó de su futuro en la cadena pública en el caso de que la izquierda pierda en las próximas elecciones que, según el presentador y humorista, se celebrarán en «marzo» del año que viene.

«Temo que esta sea mi última presentación de TVE en septiembre», dijo David Broncano el miércoles 2 de septiembre durante la gala que ofreció la cadena pública para informar de las novedades de la próxima temporada. «No nos engañemos, todos sabemos lo que podría pasar», añadió el presentador de La Revuelta.

«Según lo que suceda en las elecciones en marzo, me podría reemplazar perfectamente Morante de la Puebla en septiembre», dijo Broncano, a lo que añadió: «Yo estoy nervioso real».

«Ojalá que no suceda, pero es algo que tengo en mente», apostilló el comunicador sobre las posibilidades de que Pedro Sánchez deje la Moncloa tras los próximos comicios y cambie la dirección de RTVE.

💥 David Broncano, en la presentación de la nueva temporada de RTVE: “Temo que esta sea mi última presentación en TVE… no nos engañemos, todos sabemos lo que puede pasar. Según lo que suceda en las elecciones en Marzo…” pic.twitter.com/SQYdUgxd6G — Pablo (@pabloo_c5) September 2, 2026

Todo lo que se sabe de la nueva temporada de ‘La Revuelta’

La Revuelta ya tiene fecha para su regreso a La 1 de TVE. El programa presentado por David Broncano estrenará su tercera temporada en la televisión pública el lunes 7 de septiembre de 2026, manteniendo su emisión de lunes a jueves, alrededor de las 21:40 horas, además de poder seguirse a través de RTVE Play.

La principal novedad será el cambio de escenario. El equipo abandona el Teatro Príncipe Gran Vía y se instala en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid, un recinto más amplio y con mayor capacidad. El nuevo espacio alcanza aproximadamente las 900 butacas y, según Broncano, ofrece más posibilidades para desarrollar números de comedia y aprovechar el contacto con el público. El presentador ha asegurado que es uno de los años en los que más novedades han preparado.

Junto a Broncano continuarán algunos de los rostros fundamentales del formato. Ricardo Castella, Grison, Jorge Ponce, Lalachus y Sergio Bezos participaron en la presentación de la nueva temporada de RTVE. La cadena mantiene además entre los colaboradores del programa nombres como Pablo Ibarburu, Valeria Ros, Yunez Chaib, Pantomima Full y Ernesto Sevilla.