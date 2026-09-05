Anabel Pantoja estalla en directo: «El apellido Pantoja rellena la mayoría de los programas y de eso ¡hemos comido todos!»

Si hablamos de un personaje que une a la familia Pantoja, esa es Anabel Pantoja. Su figura se mantiene a caballo entre Isabel Pantoja, Kiko Rivera y la benjamina de la familia, Isa Pantoja. La relación entre la tonadillera y su sobrina es bastante estrecha, algo que hemos podido comprobar cuando Anabel se fue de gira con ella e incluso cuando grabó la emocionante reacción de la cantante al enterarse de que estaba embarazada de su hija Alma. Eso sí, hay algo que queda claro: cuando se habla de su tía, la mecha de Anabel Pantoja es bastante corta.

Con su vuelta a la televisión, la influencer ha dado una entrevista en la que se ha abierto y ha hablado de su relación con David, de los problemas que han sucedido con su hija, de su madre e incluso ha mostrado, entre lágrimas, la cara B de las redes sociales. Pero cuando la conversación con los colaboradores ha cambiado de rumbo y el foco se ha puesto sobre su familia, se ha podido ver cómo su paciencia se iba agotando a ritmos agigantados. Eso sí, Anabel no se ha callado.

Abriendo la ronda de preguntas, ha surgido el nombre de Isabel Pantoja y los presentadores han comentado la estrecha relación que mantiene la tonadillera con su sobrina. Está claro que la cantante no es una de las favoritas de la prensa, aunque Anabel ha intentado mostrar ese lado más humano. «Conmigo se ha portado muy bien y sólo quiero que esté bien», comenzaba afirmando. Además, ha mostrado que la personalidad de su tía es bastante fuerte y, a pesar de las duras noticias que se han dado sobre ella, su sobrina afirma: «En ella he visto reflejada una fuerza fuera de este mundo. Es un ser humano y se puede derrumbar, pero tiene una fuerza y una entereza increíbles. He intentado imitarla en ese sentido».

Los colaboradores de ¡De Viernes! han subido el nivel de las preguntas y han preguntado por la relación entre Isa Pantoja y su madre. Anabel ha afirmado lo que todos sabemos: ella es la que está en medio de la familia. «Me caracterizo por mantenerme al margen de estas cosas. Nunca diría nada malo, pero me da tristeza la relación entre mi prima y mi tía». A su vez, ha deseado que la foto familiar fuera diferente y que todos pudieran estar juntos en una misma instantánea. Eso sí, Anabel Pantoja deja claro que no se posiciona: «No me voy a meter en quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho mal. Tengo claro que no me voy a poner de parte de ninguno».

El ritmo de la entrevista empieza a volverse intenso y la voz de Anabel Pantoja comienza a subir. Un dato que deja claro que, cuando se refiere a su tía, la ‘influencer’ tiene la mecha corta y sigue sin aguantar que se continúe hablando de su familia. En un momento de discusión con Lydia Lozano, la prima de Isa Pantoja lo ha dejado claro: «Todo el mundo habla de ella, aquí parece que todo el mundo conoce perfectamente a Isabel Pantoja y resulta que ella es la única que no habla».

Anabel le saca la cara y afirma que no es una persona mala. Es entonces cuando uno de los colaboradores de ¡De Viernes! asegura: «Quizás el problema que tiene es que la gente que tiene a su alrededor no es buena». Anabel le ha girado la cara y ha respondido contundente: «Ahí no voy a entrar».

Pero la entrevista ha terminado explotando en una discusión subida de tono con Lydia Lozano, mientras ambas debatían sobre los códigos éticos y la forma en la que su familia ha sufrido la presión mediática. La influencer ha contado que, cuando Kiko Rivera estuvo ingresado por el ictus que sufrió, una enfermera fotografió a Lola, su pareja. «Si eso os hubiese llegado, estoy segura de que lo hubieseis dado. Perseguir a todo el mundo quema y yo he trabajado en Sálvame y sé lo que es eso», ha afirmado Anabel. La tensión ha seguido creciendo hasta que Lydia Lozano ha lanzado una frase que ha levantado todavía más la temperatura en el plató: «El apellido Pantoja rellena la mayoría de los programas de este país y de eso hemos comido todos».

Anabel Pantoja puede hablar de casi cualquier asunto, pero cuando entran en juego Isabel y el apellido Pantoja, la neutralidad tiene un límite. Y en su caso, la paciencia también.