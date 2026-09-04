El contundente mensaje de Anabel Pantoja en su vuelta a televisión: «Se habla de mi vida como si fuese la plaza del pueblo»

Era enero de 2025 cuando Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, era ingresada en el hospital. Fue un momento de gran revuelo en el que vimos cómo muchas de las personas más cercanas a la sobrina de Isabel Pantoja viajaban hasta Gran Canaria para acompañarla en uno de los momentos más difíciles de su vida. La pequeña ingresaba en el Hospital Universitario Materno Infantil de la isla tras sufrir un traumatismo craneoencefálico, un episodio que conmocionó a la prensa rosa española y que hizo que surgieran muchas preguntas sobre lo ocurrido. Esta noche, Anabel Pantoja se ha sentado en un plató de televisión para hablar por primera vez de todo lo que ha vivido desde entonces.

La pequeña Alma, hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, ingresó en el Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria después de sufrir un traumatismo craneoencefálico. La noticia provocó una enorme preocupación entre su entorno y también muchas preguntas sobre qué había ocurrido. Durante aquellos días, amigos y familiares viajaron hasta la isla para acompañar a la colaboradora en uno de los momentos más complicados de su vida.

Con el paso del tiempo se conocieron nuevos detalles del procedimiento judicial. Según un informe forense del Instituto de Medicina Legal, la bebé sufrió un derrame cerebral compatible con un «zarandeo violento». El documento hizo saltar todas las alarmas y puso el foco sobre David Rodríguez, cuya defensa ha negado las acusaciones. Anabel, por su parte, ha mantenido su apoyo al padre de su hija.

En la previa de ¡De Viernes!, programa que abre su nueva temporada con la entrevista más íntima de la influencer, Anabel ya dejaba claro entre lágrimas que no estaba ante una conversación cualquiera. «No es lo mismo que me hagan daño a mí, que lo hagan cuestionándome con mi madre», confiesa. La entrevista llevaba tiempo sobre la mesa, pero el miedo había hecho que retrasara el momento. Ahora ha decidido dar el paso: «Necesito ser yo y volver a ser yo. Un amigo me dijo una vez que por qué hacía tiempo que no sonreía».

Anabel reconoce que es «una persona sufridora» y habla de la maternidad como uno de los momentos más importantes de su vida. El embarazo y el nacimiento de Alma fueron para ella momentos de felicidad, aunque reconoce que todo cambió después. Durante la entrevista se derrumba especialmente al volver a ver las primeras imágenes de su hija después de dar a luz. «Mi hija es un gran regalo que me ha dado David», afirma. La llegada de Alma también ha cambiado su manera de afrontar determinadas situaciones y, al recordar lo ocurrido con el presunto «zarandeo» de su hija, no puede contener la emoción: «Ahora entiendo mucho. Mi tía, mi madre, mi prima Isa.. Cuando se cuestiona a una madre… Duele».

La relación entre Anabel Pantoja y David

La historia de amor entre Anabel Pantoja y David Rodríguez tampoco ha sido sencilla. Cuando su relación salió a la luz, él pasó de ser una persona anónima a estar constantemente bajo el foco mediático. Una situación que, según cuenta ella, no llevó especialmente bien al principio. «Él era una persona anónima y, de repente, pasó a ser perseguido por la prensa», explica Anabel. La pareja, además, tiene diez años de diferencia y la colaboradora reconoce que entre ellos también existen diferencias derivadas de sus distintas etapas vitales. «No ha sido todo de color de rosa entre nosotros», admite. Y lo explica con una comparación muy gráfica: «En nuestra diferencia de edad, a veces yo busco una cena y él conocer a un DJ famoso. Cada uno está en los gustos de su edad».

Su historial sentimental siempre ha estado bajo el foco, pero Anabel considera que David ha demostrado que las críticas no tenían razón. «No daban un duro por nosotros y mira dónde estamos», asegura. Eso sí, sigue intentando proteger la intimidad de su pareja: «Quiero decirte poco sobre él, porque si no me mata. Pero con lo que ha pasado es lógico que hable de él».

Anabel Pantoja y el momento en el que la televisión le dio la espalda

La colaboradora también ha hablado de su situación profesional y de los motivos que la llevaron a alejarse de la televisión. Hubo un momento en el que sintió que su perfil ya no tenía el mismo espacio en los platós y que su vida laboral había cambiado por completo. «Me parece injusto que me haya quedado sin trabajar y que otros, hablando de mí, sigan cobrando», asegura. Una situación que resume de manera todavía más contundente: «Llegó un momento en que la vida laboral me dio la espalda y eso me lo he comido yo».

Todo esto ocurrió mientras su vida personal seguía ocupando titulares. Cuando el caso de Alma pasó a estar en manos de la justicia, Anabel reconoce que le dolió especialmente comprobar hasta qué punto su intimidad se había convertido en un asunto público: «Se habla de mi vida personal como si fuese la plaza del pueblo».

Ahora, Anabel Pantoja ha explicado por primera vez en televisión cómo ha vivido estos meses y por qué decidió apartarse de los focos. Después de esta entrevista, queda una pregunta en el aire: ¿será este el primer paso para que la sobrina de Isabel Pantoja vuelva definitivamente a la televisión?