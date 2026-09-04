Anabel Pantoja muestra la cara B de las redes sociales y hace una dura confesión: «Han deseado la muerte de mi hija»

Desde hace años, el clan Pantoja ha protagonizado cientos de titulares y sus problemas familiares se han convertido en un culebrón que toda España ha seguido. Desde el distanciamiento de Isabel Pantoja de sus hijos hasta una reconciliación con sabor agridulce, la familia siempre ha estado a pie de portada y ha sido motivo de muchas conversaciones. Pero en todas las familias siempre hay alguien neutral, esa persona que termina uniendo al resto. En este caso, es Anabel Pantoja, que ha estrenado temporada sentándose en un plató de televisión.

La sobrina de la tonadillera ha sido una de las caras del corazón que ha dado el pistoletazo de salida a este mes de septiembre y lo ha hecho de forma clara. Anabel siempre ha mantenido una posición neutral en los problemas familiares y, desde irse con Isabel Pantoja de gira como una especie de asistente, pasando por acudir a un festival con Kiko Rivera o compartir confidencias con Isa Pantoja, está claro que Anabel ha estado en medio.

Después de repasar su vida personal, hablar de lo importante que es su hija Alma en su vida y de su actual pareja, David, Anabel Pantoja ha seguido haciendo confesiones íntimas y ha hablado de Merchi, su madre. Su figura siempre ha estado presente en televisión, sobre todo en los comienzos de la influencer en el universo televisivo. Era una especie de ‘Pepito Grillo’ y, podríamos decir, no le bailaba el agua a su hija. Su presencia pesaba por el apellido Pantoja y todos los espectadores tenían claro el motivo por el que estaba en televisión. Aunque consiguió hacerse un nombre propio, eso sí, muy asociado al popular apellido Pantoja.

Anabel Pantoja se derrumba al hablar de su madre

Cuando le preguntan en ¡De Viernes! sobre su relación con Merchi, lo deja claro y confiesa que han tenido sus más y sus menos, además de admitir que en ocasiones no ha tenido la mejor actitud con ella. «Mi madre no me regala los oídos». Es más, cuenta una anécdota en la que su madre le da una lección sobre su trato con la prensa: «Me daba caña, me decía que no le gustaba cómo hablaba o cómo hablaba a los reporteros».

Eso sí, todo cambia una vez que Anabel Pantoja se convierte en madre. Ella misma reconoce que muchas veces es complicado entender ciertas órdenes o comportamientos, pero ha dejado claro que desde que nació su hija Alma todo ha cambiado y piensa de otra manera. Mientras rompe a llorar, admite: «Desde que me convertí en madre, valoro más lo que la mía ha hecho por mi».

La cara oscura de las redes sociales

Anabel Pantoja cuenta con 2 millones de seguidores en redes sociales y, en la misma entrevista, confiesa que es consciente de que no todos son buenos y que también hay gente que la sigue con odio. Ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los grandes problemas de las redes sociales: el acoso.

En varias ocasiones ha confesado que está «harta» de los comentarios negativos y de aquellos que van directamente a hacer daño. Ella misma reconoce que, en muchas ocasiones, no ha tenido la mejor actitud delante de las cámaras por ese motivo. Incluso la sobrina de Isabel Pantoja confiesa: «Hay días que puedo estar mal, pero nadie sabe si es por un comentario negativo que me han hecho, que a veces ha pasado».

Ella admite que le da igual que se metan con ella o con su físico, pero lo que no admite es que se metan con su hija. «He sufrido mucho porque me han cuestionado como madre», afirma. Además, añade: «He llegado a pasar días muy duros, tanto que no me quería ni levantar de la cama».

Los comentarios que Anabel Pantoja afirma haber recibido han hecho que rompa a llorar: «Me han deseado la muerte, la muerte de mi hija… A veces me llevan a una oscuridad a la que no quiero ir». En la entrevista, Lydia Lozano admite: «Lo que estoy viendo no lo he visto en mi vida y mira que te he visto veces en Sálvame». Incluso Ángela Portero llega a preguntarle: «¿No crees que tienes depresión?». Algo que ha dejado en silencio al plató y a la invitada.

Más allá de los titulares y de la exposición constante, Anabel Pantoja ha mostrado una parte mucho más vulnerable de su vida y ha sido transparente con la cara B que hay detrás del mundo de las redes sociales.