Hasta la música clásica se entrega a Bad Bunny: Candlelight rinde tributo al puertorriqueño

Candlelight es una innovadora serie de conciertos de música en vivo creados por la plataforma de entretenimiento Fever, diseñados para transformar la experiencia musical convencional en un evento íntimo y multisensorial. Cada vez son diferentes, y de los últimos que tiene es el que rinde tributo a Bad Bunny.

El artista puertorriqueño, que triunfó con su casita en Madrid, será completamente transformado y Candlelight lo homenajeará con música clásica y a la luz de las velas. El lugar elegido es el Ateneo de Madrid y habrá tres fechas: 12 de septiembre, 1 de noviembre y 16 de enero.

La duración será de 60 minutos (se abren las puertas 45 minutos antes y no se podrá acceder tras el inicio). La edad es a partir de 8 años y los menores de 16 años deberán acudir acompañados por un adulto. Es un evento completamente accesible, ya que los usuarios en silla de ruedas pueden comprar sus entradas en zona C o zona A.

Este es el programa:

Callaíta

Dákiti

La Canción

La Noche de Anoche

Me Porto Bonito

MIA (feat. Drake)

Moscow Mule

Ojitos Lindos

Otra Noche en Miami

Si Estuviésemos Juntos

Si Veo a Tu Mamá

Tití Me Preguntó

un 100xto

Yonaguni

Candlelight

La principal característica de estos espectáculos es su ambientación, ya que los escenarios y sus alrededores se iluminan por completo con miles de velas. Además, no se realizan en salas de conciertos tradicionales, sino en espacios con gran valor arquitectónico e histórico, como antiguas iglesias, palacios coloniales, museos o anfiteatros, lo que amplifica la magia y el misticismo de la velada.

El repertorio de estos conciertos es sumamente variado y accesible para todo tipo de público, alejándose del elitismo asociado a veces con la música instrumental. Aunque se interpretan obras clásicas de compositores como Vivaldi o Mozart, el verdadero éxito de Candlelight radica en sus homenajes a la cultura pop y contemporánea, ofreciendo adaptaciones para cuartetos de cuerda o piano de bandas sonoras icónicas, así como de éxitos de artistas como Taylor Swift, Coldplay, Queen o Linkin Park.

Esta combinación de música en directo, arquitectura deslumbrante y luz tenue crea una conexión profunda entre los músicos y los asistentes.

Ateneo de Madrid

El Ateneo de Madrid es la institución cultural privada más importante de la historia contemporánea de España. El edificio que acoge su sede, de estilo modernista, guarda en su interior espléndidas salas que reflejan la vida política y cultural del Madrid de los siglos XIX y principios del XX.