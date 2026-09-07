BuzzAttack, la experiencia inmersiva que te hará sentir como si estuvieras en un concurso de televisión

Tras conquistar a miles de participantes desde su llegada a la capital, BuzzAttack, la experiencia inmersiva que convierte al público en protagonista de un auténtico concurso de televisión, continúa creciendo en Madrid con la apertura de una segunda sede en X-Madrid.

Creada por Bombastik!, empresa española especializada en el desarrollo de experiencias de ocio y entretenimiento, y coproducida junto a Fever, la plataforma tecnológica líder mundial para descubrir cultura y entretenimiento en vivo, BuzzAttack consolida así su presencia en la Comunidad de Madrid. La experiencia mantendrá operativo su espacio de Chamberí, al que ahora se suma esta nueva ubicación con el objetivo de acercar el formato a nuevos públicos y facilitar el acceso desde distintos puntos de la región.

Un fenómeno de ocio que sigue creciendo

Desde su estreno en Madrid, BuzzAttack se ha consolidado como una de las propuestas de ocio en grupo más originales de la ciudad. Inspirada en los grandes concursos de la historia de la televisión, la experiencia invita a amigos, familias, compañeros de trabajo y amantes de la competición a enfrentarse en un dinámico concurso de 60 minutos donde la rapidez, el ingenio y la estrategia son la clave para hacerse con la victoria.

La apertura de este segundo espacio responde a la excelente acogida del público y supone un paso más en la expansión de un formato que combina tecnología, entretenimiento inmersivo e interacción social para reinventar las tradicionales noches de trivial.

Desde el momento en que cruzan la puerta, los participantes acceden al backstage de un auténtico plató de televisión. Allí pueden disfrutar de una bebida antes de comenzar la competición y prepararse para ocupar los clásicos podios de concurso, donde se enfrentarán en equipos a rondas de preguntas inspiradas en programas tan emblemáticos como Cifras y Letras, La Ruleta de la Suerte, Jeopardy! o ¿Quién quiere ser millonario?

El concurso está conducido por un carismático presentador basado en inteligencia artificial que guía el desarrollo de la partida mientras pone a prueba los conocimientos de los jugadores en categorías como cultura pop, música, deporte, actualidad, cine o televisión.

Entre ronda y ronda, los equipos también deberán superar divertidos minijuegos de estilo arcade que les permitirán ganar ventajas estratégicas. Si consiguen superar el reto, podrán girar una gran ruleta capaz de modificar su puntuación… para bien o para mal, añadiendo un componente de azar que mantiene la emoción hasta el último momento.

Además, durante el registro, cada participante puede seleccionar las categorías que más le interesan, permitiendo personalizar parcialmente el contenido del juego y haciendo que cada partida sea diferente.

Dos formas de competir

BuzzAttack ofrece dos modalidades de juego adaptadas a distintos tipos de público.

Por un lado, un formato clásico inspirado en los concursos televisivos más populares, ideal para familias, grupos de amigos o actividades de team building.

Por otro, una versión más desenfadada, inspirada en juegos como Cards Against Humanity, que incorpora preguntas sobre los propios participantes, humor irreverente y situaciones inesperadas, pensada para grupos adultos que buscan una experiencia aún más divertida y gamberra.

Una experiencia pensada para compartir

Con sesiones de 60 minutos y capacidad para hasta 12 participantes por sala, BuzzAttack se ha convertido en una alternativa perfecta para celebraciones, cumpleaños, planes entre amigos, actividades corporativas y eventos de team building.

La combinación de competición, trabajo en equipo, pruebas sorpresa y una cuidada ambientación convierte cada partida en una experiencia diferente, donde no solo importa cuánto sabes, sino también cómo juegas.

Una nueva ubicación para acercar la experiencia a más público

La incorporación de X-Madrid como segunda sede permitirá que BuzzAttack llegue a nuevos jugadores de la Comunidad de Madrid, ampliando su capacidad sin renunciar al espacio original de Chamberí.

Con dos ubicaciones en funcionamiento, la experiencia ofrece ahora mayor flexibilidad para reservas de grupos, eventos privados y actividades corporativas, consolidando su apuesta por Madrid como uno de los principales mercados para este formato de entretenimiento inmersivo.