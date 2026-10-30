Los mejores ‘looks’ de novia de 2026: Dua Lipa, Selena Gómez y las mujeres que han revolucionado las tendencias nupciales

El año 2026 todavía no ha terminado y ya estamos descubriendo algunos looks de novia que prometen ser inspiración para lo que queda de año. Hemos visto cómo los trajes, los corsés, los vuelos o las sedas se han adentrado en el universo nupcial para dejar huella dentro del imaginario de los looks de novia. Más aún, estamos siendo testigos de una generación de novias que están dispuestas a romper con los estándares para dejar que estilo y vanguardia se junten frente al altar. Desde trajes de dos piezas hasta detalles inesperados, hemos hecho una selección de las que han sido las mejores novias del año. Y presta atención, porque hay más de un look que merece la pena ver de cerca.

Vicky Montanari

Lo de aparecer con cuatro vestidos de grandes firmas, cortarse el pelo y llenar el suelo de su banquete de alfombras es para entrar en este listado. Quienes no conocían a Vicky Montanari, desde luego, este año han tenido motivos más que de sobra para saber el estilo de esta influencer italiana. Cada uno de ellos contaba una historia, pero todos han conformado la cronología estilística de una de las bodas más especiales del año. Y es que comenzó con MiuMiu, siguió con Marina Bitu y se casó con dos vestidos de Dior. De sobra para colarse en lo más alto del listado.

Dua Lipa

Poniendo el ojo en las bodas civiles, podemos encontrar looks que rompen completamente con la norma y que se encuentran entre muchos de nuestros favoritos. Así, Dua Lipa se ha consolidado este año como una de las novias más disruptivas y elegantes de todo el panorama nupcial. Elegió tres claves que han hecho que su estilismo sea completamente único: alta joyería, una gran pamela y un conjunto de dos piezas de Schiaparelli Haute Couture diseñado por Daniel Roseberry.

Selena Gómez

Quien también se atrevió con la elección de cuatro vestidos de novia fue la cantante y actriz Selena Gómez. De entre todos ellos, uno de los más originales y espectaculares es el vestido tipo blazer con un detalle en la solapa que revelaba Ralph Lauren. Acompañado con un recogido en el cabello, es uno de esos looks que, sin duda, sirven de inspiración para las novias que buscan ir un paso por delante de la tradición.

Amanda Lange

Las nupcias de la aristocracia son siempre un momento que nos invita a descubrir cómo los detalles clásicos pueden interpretarse al antojo de las novias. Es el caso de otra de nuestras preferidas, Amanda Lange. En su boda con Friedrich von Schönburg, hijo de María Luisa de Prusia, decidió confiar con Lorenzo Caprile para dejar que el encaje descansara sobre el satén. ¿El resultado? Un vestido sobre el que van apareciendo detalles a medida que vas mirando y una novia clásica pero atemporal.

Ana F. Padilla

Salir del arquetipo de novia también es algo que nos gusta y el mejor escenario para ver diseños completamente diferentes son las bodas civiles, como el que llevaba Anna Ferrer Padilla en su boda con Mario Cristóbal. Para su boda oficial llevó un vestido de la diseñadora Isabel Núñez de Armas, fundadora de la firma Inuñez. Sorprendía con dos looks, pero el primero era una oda al movimiento, elaborado con muselina de seda bambula y crêpe de chine de seda en acabado bambula, que aportan ligereza y movimiento.

Marta Vidaurreta

Una alternativa al vestido tradicional que sigue cumpliendo con los estándares de novia es el que Marta Vidaurreta. La sevillana apostó por una tendencia que está inundando tanto los vestidos de novia como los trajes de invitada: el efecto de dos piezas. Esta vez, con un diseño minimalista confeccionado a través de una falda y un corsé y centrado en los volúmenes a través de los plisados, confeccionado por la firma española afincada en Barcelona, Marta Martí.

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Rocío Millán

Otra influencer que no pasó desapercibida fue Rocío Millán con su romántico vestido de gasa transformable. El detalle más destacado estaba en las mangas. Y es que para la ceremonia en la iglesia este vestido disponía de una capa con mangas de seda que se podía retirar para dejar sólo el cuerpo durante la ceremonia. Elegancia, romanticismo y un mismo vestido capaz de encajar en dos ocasiones diferentes, realizado por la firma Tbalife.