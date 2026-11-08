Así son los jerséis y chaquetas que marcarán tendencia este invierno: diseños de inspiración japonesa que puedes fichar en tus tiendas favoritas

Las temperaturas más bajas, días más cortos y la necesidad de renovar el armario con prendas versátiles hace que apostemos por chaquetas ligeras, diseños de punto, y jerséis de inspiración japonesa a incorporar en esta temporada y modelos acolchados que aporten abrigo sin renunciar al estilo.

Esta temporada, las prendas de abrigo adquieren un protagonismo especial gracias a diseños que combinan funcionalidad, elegancia y detalles originales. Las chaquetas se convierten en auténticas protagonistas de los estilismos cotidianos, capaces de transformar unos sencillos vaqueros y una camiseta básica en un conjunto lleno de personalidad. Entre las propuestas que destacan encontramos las chaquetas de inspiración japonesa, reconocibles por sus cierres de alamares, sus referencias militares y su estética ligeramente vintage.

Los diseños de inspiración japonesa que triunfan esta temporada

También triunfan los tejidos acolchados, las prendas de punto con estructura y los colores clásicos que facilitan las combinaciones. Sfera y Zara presentan dos alternativas muy interesantes para incorporar esta tendencia al vestuario.

La primera apuesta por el marrón chocolate y el acolchado, mientras que la segunda recupera el encanto de las chaquetas de punto en azul marino. Dos diseños diferentes, pero igualmente fáciles de adaptar a distintas ocasiones.

Chaqueta acolchada con alamares de Sfera

La chaqueta acolchada con alamares de Sfera, de inspiración japonesa y disponible en El Corte Inglés por 21,99 euros, es una de las prendas que merece la pena tener en el radar esta temporada. Su diseño combina el carácter de las chaquetas militares con la comodidad de una prenda acolchada, dando como resultado una pieza original y fácil de integrar en el armario de otoño invierno.

El color chocolate aporta calidez y sofisticación, mientras que los alamares añaden un toque diferenciador que permite elevar incluso los conjuntos más sencillos.

Las características principales de la chaqueta acolchada de Sfera

Diseño de cuerpo acolchado con alamares.

Cuello caja, que aporta una estética limpia y estructurada.

Manga larga, ideal para protegerse de las temperaturas más frescas.

Color chocolate, uno de los tonos más versátiles para combinar durante el otoño y el invierno.

Estética de inspiración militar reinterpretada con un acabado femenino y actual.

Ideas de looks para combinar la chaqueta

Para un look de día: combinarla con unos vaqueros rectos en azul medio, un jersey fino beige y unas zapatillas blancas. Completar el conjunto con un bolso shopper de piel marrón y unas gafas de sol.

Para ir a la oficina: apostar por unos pantalones sastre en color crema, una blusa blanca y unos mocasines de piel. Un bolso estructurado en tono coñac y unos pendientes dorados aportarán un acabado elegante.

Para una comida o una salida informal: llevarla con una falda midi satinada en color champán, un jersey de cuello alto y unos botines de tacón bajo. Un bolso pequeño de hombro será el complemento perfecto.

Para un estilismo de fin de semana: combinarla con unos pantalones de pana en color beige, una camiseta básica blanca y unas botas planas. Añadir una bufanda de punto en tonos tierra para conseguir un conjunto cálido y confortable.

Para una cita especial: elegir unos pantalones negros de corte recto, un top de punto fino y unos botines de tacón. Un bolso de mano y joyas doradas ayudarán a destacar los detalles de la chaqueta.

Chaqueta de punto de inspiración japonesa de Zara

Otra de las propuestas que encajan con las tendencias de otoño invierno 2026 es la chaqueta de punto con alamares de Zara, disponible por 29,95 euros. Este diseño apuesta por una estética clásica y atemporal, con detalles que recuerdan a las chaquetas militares y un tejido cómodo para acompañar los días de temperaturas intermedias.

Su color azul marino facilita las combinaciones con prendas neutras, denim y tonos otoñales. Además, el cuello subido y los bolsillos delanteros aportan personalidad y funcionalidad.

Las características principales de la chaqueta de punto de Zara

Chaqueta de punto con cuello subido.

Manga larga.

Bolsillos delanteros de plastrón.

Cierre frontal con botones.

Composición: 87% acrílico y 13% poliéster.

Color marino.

Ideas de looks para combinar la chaqueta de punto con alamares de Zara

Para un look casual: llevarla con unos vaqueros wide leg en azul claro, una camiseta blanca y unas zapatillas deportivas. Un bolso bandolera y unos aros pequeños completarán el conjunto.

Para ir a la oficina: combinarla con unos pantalones de pinzas grises, una camisa blanca y unos mocasines negros. Añadir un cinturón fino y un bolso shopper para conseguir un estilismo cómodo y profesional.

Para una tarde de compras: apostar por unos leggings negros, unas botas altas planas y un bolso de hombro. La chaqueta aportará estructura y un toque elegante a un conjunto confortable.

Para una cena informal: combinarla con una falda midi negra, unas botas de caña alta y un bolso pequeño. Unos pendientes dorados ayudarán a realzar el conjunto.