En lugar de un abrigo largo: esta chaqueta de invierno es perfecta para mujeres que miden menos de 1,60 metros

Para las mujeres de baja estatura, es complicado encontrar un abrigo largo o chaqueta que siente bien y no parezca que te la hayan dejado. Aunque el estilo oversize cobra fuerza, tales prendas suelen ser muy largas, con volumen y poco favorecedoras. Por suerte, hay una chaqueta de invierno perfecta para las que miden menos de 1,60 metros.

Hablamos de la Oversize Jacke aus weichem Woll-Mix, de Bon Prix, que si bien conserva el estilo oversize tan de moda, es más corta y esto crea un efecto visual distinto. Según Instyle Alemania, y la propia web, está confeccionada en una elegante mezcla de lana, ofrece una calidez agradable y, gracias a su corte más corto, realza la figura de una forma mucho más favorecedora. La solución a la baja estatura que ya puedes comprar para este otoño e invierno.

La chaqueta de invierno perfecta para las mujeres bajitas

La chaqueta llega a la altura de la cadera, dejando las piernas al descubierto. A diferencia de un abrigo largo y voluminoso, no oculta gran parte de la silueta; por el contrario, favorece unas proporciones más equilibradas y hace que las piernas parezcan más largas. De este modo, a pesar de su corte ancho, resulta mucho más ligera y adecuada, especialmente en mujeres de baja estatura.

Gracias a sus bellos detalles —como el cuello de solapas anchas, la doble botonadura y las mangas amplias—, esta chaqueta de tendencia no resulta, sin embargo, recargada ni voluminosa. Además, en color marrón chocolate, encaja a la perfección con las tendencias de moda para el otoño/invierno de 2026.

Cómo combinar esta chaqueta corta

La ventaja es que, a diferencia de los abrigos largos, es realmente fácil de combinar. Según este medio en Alemania, una combinación especialmente favorecedora es la que se logra con pantalones de tiro alto, ya que realzan la cintura y, junto con la chaqueta corta, hacen que las piernas parezcan más largas.

Si te la pones con botas, por ejemplo, el efecto de alargamiento de las piernas se intensifica aún más. también valen las zapatillas con plataforma, zapatos con tacón y bailarinas con algo de tacón, que permiten ir siempre más elegante y cómoda.

Características y materiales de la chaqueta ideal para el invierno

La chaqueta de lana con estilo y excelente calidad premium está confeccionada con los siguientes materiales:

Tejido exterior: 50 % lana, 30 % poliéster (reciclado), 15 % poliéster, 5 % otras fibras

Material principal: lana

Color: marrón oscuro

Estampado: liso

Largo: 70 cm (en la talla 42)

Largo de manga: larga

Ancho de cadera: normal

Bajo: recto

Largo de la chaqueta: clásico

Tipo de cuello: cuello tipo chal

Número de bolsillos: 2

Ajuste: oversized (holgado)

Cierre: con botones (cierre frontal)

Temporada: invierno

Instrucciones de cuidado

Lavado a máquina a 30 °C

En tres super colores distintos, marron chocolate, en berenjena y también en azul cielo, esta chaqueta es una de las que más se llevarán durante esta temporada de frío.

Looks para llevar con esta chaqueta de invierno

Para salir por la noche

Look sugerido: combínalo con una falda satinada y un top minimalista para una salida nocturna. También queda ideal con vestidos midi estampados o conjuntos monocromáticos.

Casual oficina

Combinarla con vaqueros rectos, camiseta blanca y blazer para un estilismo casual de oficina te llevará a ser una de las más admiradas por tus prendas.

Oficina elegante

Para ir a la oficina: combínala con una camisa blanca, un jersey fino en tonos beige y unos mocasines negros. Añade un bolso estructurado para conseguir un conjunto elegante y funcional.

Fin de semana

Llevarla con pantalón cargo y jersey de punto fino para un look distendido de fin de semana.

Look urbano

Abierta sobre una sudadera gris, pantalones cargo negros y zapatillas deportivas. Una gorra y un bolso tipo shopper aportan un acabado desenfadado y actual.

Para una perfecta tarde de otoño

Combinarla con un vestido de punto midi en tonos beige o chocolate y botas altas. El contraste entre la silueta amplia de la chaqueta y una prenda más ajustada crea un estilismo equilibrado.

Look deportivo

Llevarla con leggings, camiseta básica y sudadera ligera permite crear un conjunto cómodo para paseos y actividades informales.

A diario en la ciudad

Para un look de día: llévala con una camiseta blanca y zapatillas minimalistas. La mezcla de prendas casuales con una bota de piel por ejemplo aporta un aire desenfadado y actual.

En la misma tienda, puedes encontrar tanto jeans como jerséis para combinar con esta chaqueta, pues tiene un amplio surtido de prendas que son total tendencia para diario o bien para salir y vestir de manera más formal.