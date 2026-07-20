ZEM Wellness Clinic Altea apuesta por el descanso con una inversión activa en salud y longevidad

Noches calurosas, horarios irregulares, cenas tardías… En verano incrementamos nuestra deuda con el sueño. Las altas temperaturas y el estilo de vida de esta estación alteran su estructura, afectando de forma directa a nuestra salud corporal, cognitiva y anímica. ZEM Wellness Clinic Altea lo aborda desde un enfoque integral, con protocolos personalizados que combinan medicina preventiva, bienestar emocional y tecnología avanzada.

El sueño es un pilar invisible de la salud. Sin embargo, cada vez más personas ven cómo se reducen sus horas de descanso. Una situación que puede estar relacionada con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares e hipertensión, diabetes, afecciones mentales y una menor respuesta inmunitaria. Frente a ello, la ciencia sostiene que dormir bien es un hábito esencial para prevenir enfermedades y proteger el cerebro y la calidad de vida a largo plazo.

¿Por qué dormimos peor en verano? La estación que invita a desconectar, a salir, a disfrutar y también a descansar, curiosamente, no es la mejor aliada para el sueño. Las altas temperaturas dificultan que el organismo reduzca su temperatura corporal, provocando una fragmentación del descanso y alterando especialmente las fases más profundas y reparadoras, incluso en aquellas personas que acostumbran a conciliarlo bien. Además, las cenas copiosas, las interrupciones en las rutinas de ejercicio, los horarios irregulares, el mayor consumo de alcohol, el incremento del uso de pantallas, que mantienen al cerebro en estado de alerta, y la mayor exposición lumínica se posicionan como factores que provocan dificultad para dormirse, despertares nocturnos e insomnio. La conclusión: un descanso insuficiente que afecta de forma directa a nuestro bienestar físico, mental y emocional.

Hábitos sostenidos, el secreto de la longevidad

Un sueño de calidad participa en la regulación hormonal y el metabolismo, contribuye a restablecer las funciones cerebrales, a fortalecer el sistema inmunológico y a estabilizar el estado de ánimo. Su incidencia e importancia en el funcionamiento óptimo de nuestro organismo son equiparables a una nutrición consciente o a la práctica regular de ejercicio. Si a ello unimos control del estrés y vínculos sociales sólidos, encontramos el verdadero secreto del bienestar y la longevidad, que se basa en el equilibrio entre estos hábitos sostenidos en el tiempo.

En ZEM, el descanso se transforma en salud y longevidad

El sueño no debe entenderse como una pausa pasiva, sino como un proceso activo de reparación física, mental y metabólica. Así se entiende en ZEM Wellness Clinic Altea. Frente a abordajes que proponen consejos genéricos para dormir mejor, desarrolla un enfoque integral más profundo y personalizado: analizar el descanso en relación con el sistema nervioso, la respiración, los ritmos circadianos, el estrés y la recuperación global del huésped. Y lo basa en protocolos personalizados que combinan medicina preventiva, bienestar emocional, tecnología avanzada y terapias orientadas a restaurar ciclos de sueño y mejorar la calidad del descanso.

El proceso parte de una evaluación del ciclo de sueño para entender la calidad real del descanso de cada huésped y el grado de incidencia en su organismo (con especial atención médica a indicadores de mayor riesgo como ronquidos, despertares muy frecuentes, fatiga persistente…). A partir de sus resultados, el equipo de ZEM diseña un protocolo individualizado, adaptado a las necesidades de cada persona.

Su método permite poder combinar terapia de luz para regular los ritmos circadianos, trabajo sobre la respiración durante el sueño, gestión del estrés mediante relajación, mindfulness y acompañamiento emocional, así como oxigenación y terapias de recuperación celular para favorecer un descanso más reparador, la regeneración nocturna (en todas las estaciones, pero especialmente en el periodo estival, cuando más difícil es conciliar el sueño) y la energía diaria.

Feng Shui Room, un espacio diseñado para el descanso real

También el espacio destinado al descanso se suma a los factores que pueden determinar la calidad del mismo. Aspectos como la iluminación, el ruido acústico y visual, los colores, la temperatura, la lencería textil o las texturas no actúan de forma aislada, sino como un ecosistema sensorial que nos envuelve para disfrutar de un sueño profundo y reparador.

ZEM Wellness Clinic Altea dispone de las Feng Shui Rooms, concebidas para favorecer una sensación de calma sostenida a través de su distribución, materiales y la orientación del espacio. Serenidad mediterránea, equilibrio natural, bienestar, coherencia espacial y cuidado en cada detalle refuerzan una experiencia pensada para favorecer el descanso real, la armonía y el flujo natural de la energía.

La evidencia científica señala que el tiempo de sueño ha disminuido significativamente durante el último siglo y alerta de su impacto negativo en nuestra salud. Ante uno de los grandes desafíos de la actualidad, ZEM acompaña a sus huéspedes para que logren alcanzar la excelencia en el descanso, transformándolo en salud y longevidad. Porque dormir bien es una inversión activa para vivir más y mejor.