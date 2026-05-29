ZEM Wellness Clinic Altea integra la clave de la felicidad y la longevidad avalada por Harvard

Algunas personas viven más y mejor no sólo por su genética o por adoptar hábitos saludables, sino también por un factor menos visible, pero a la vez determinante y, para la gran mayoría, sorprendente. Nos referimos a la calidad de sus relaciones sociales: reducen el estrés, fortalecen el sistema inmunológico y actúan como una barrera frente al deterioro cognitivo y la depresión. ¿Por qué algunas personas viven más y mejor? ¿Qué factores determinan la longevidad?

Las diferencias no se explican únicamente por la genética o por mantener hábitos saludables, como una buena alimentación, la actividad física regular, un sueño reparador, una adecuada gestión del estrés o el entorno en el que vivimos (aire limpio, zonas verdes…). Existe un factor menos conocido y sorprendente para muchos, cuya relevancia está sólidamente respaldada por la evidencia científica acumulada a lo largo de décadas: las relaciones sociales.

Los vínculos afectivos sólidos, activos y de calidad disminuyen el estrés, fortalecen el sistema inmunológico, mejoran la salud cardiovascular, se asocian a un mayor bienestar emocional y crean una barrera frente al deterioro cognitivo y la depresión. Son un predictor tan importante de longevidad como dejar de fumar o hacer ejercicio. Y no solo protegen nuestro cuerpo, sino también nuestro cerebro. En cambio, ocurre todo lo contrario si hablamos de la soledad prolongada, no elegida, de la percepción de aislamiento social, que puede tener un impacto negativo en la salud comparable a otros factores de riesgo conocidos, incidiendo en nuestra expectativa de vida.

Harvard lo confirma: las relaciones sociales de calidad son la clave de la felicidad, la salud y la longevidad

Desde 1938 investigadores de la Universidad de Harvard (EE.UU.) han estado realizando el estudio científico multigeneracional más longevo de la historia para descubrir las claves de una vida feliz y saludable. Tras más de ocho décadas, el denominado Estudio sobre Desarrollo Adulto, ha demostrado que, más allá del éxito económico o profesional, la calidad de las relaciones personales es uno de los factores más determinantes para vivir más y mejor y, probablemente, el más olvidado. Según el actual director del Estudio, Robert Waldinger, «Cuidar el cuerpo es vital, pero cuidar las relaciones también es una forma importante de autocuidado».

ZEM Wellness Clinic Altea integra la dimensión relacional como parte activa del cuidado de la salud y la longevidad

Como señalan numerosos artículos científicos y trabajos académicos, la longevidad no depende únicamente de marcadores clínicos o hábitos individuales. Y en este sentido, el enfoque de ZEM Wellness Clinic Altea se alinea con sus conclusiones y las de Harvard priorizando la importancia del contacto humano, tan diferencial en contextos de cuidado. Sus profesionales son personas que cuidan de personas; que no solo aplican protocolos, sino que acompañan, explican y generan un vínculo de confianza. Frente a enfoques de salud centrados en parámetros físicos, tratamientos individuales o experiencias de bienestar aisladas, ZEM integra la dimensión relacional como parte activa del cuidado de la salud y la longevidad, entendiendo el bienestar como un fenómeno también social y emocional.

Y para ello, propone un calendario de experiencias mediterráneas que favorecen la interacción natural entre huéspedes: clases de cocina saludable, rutas guiadas, actividades al aire libre, sesiones de cine, yoga, talleres formativos o visitas a su Finca Althaya, un lugar para detenerse, observar, respirar y volver a sentir la tierra.

Durante décadas, se ha acumulado evidencia altamente consistente e inequívoca que sitúa a las relaciones sociales de calidad como pilar de la felicidad, la salud y la longevidad. Alejemos de nosotros la soledad no deseada y establezcamos vínculos auténticos en los que sustentar una vida más larga y plena.