Recetas para barco: ideas fáciles, ligeras y rápidas para disfrutar de los últimos días de verano en alta mar

La brisa marina, el suave contoneo del barco al ritmo de la corriente… Los largos días en el barco para disfrutar de la costa desde la lejanía todavía no se acaban. Y para los anfitriones o encargados del momento piscolabis siempre llega la misma pregunta: ¿qué hacemos para comer hoy? En estas ocasiones, las recetas que elijas deben cumplir tres requisitos: ser fáciles de digerir, rápidas de preparar y prácticas de comer. Porque en estos momentos, lo que buscarás será que el momento de sentarse a comer sea lo menos aparatoso posible para seguir disfrutando del día de barco sin preocupaciones y con total sensación de ligereza.

Entrantes

Busca opciones diversas, ligeras y que sean fáciles de comer. Picoteos que puedas comer con las manos y que sirvan de abreboca sencillo y fácil de comer.

Mezze

El tapeo griego te da una opción de jugar con vegetales, alimentos ligeros y un cierto toque internacional en la gastronomía. Este festín de variedades está diseñado para compartir y dipear, dos requisitos que añadimos a los imprescindibles del barco. Generalmente, estas elaboraciones incorporan hummus, baba ganoush, tabulé, falafel y queso halloumi, pero luego añadir unos u otros ingredientes dependerá también del libre albedrío de cada uno.

Brochetas de fruta

Entre los baños, el movimiento y alguna que otra copita de champagne, la fruta puede ayudarnos a meter algo de hidratación extra durante el picoteo. Además, en verano comienza la temporada de frutas más deliciosas del año, así que tienes posibilidades y opciones de sobra para jugar con unas u otras recetas. Incluyendo desde las clásicas brochetas de melón con jamón hasta las multifruta. Incluso puedes añadir un poco de queso, que siempre forma un tándem perfecto con el dulzor de la fruta.

Chucrut

Una de las ventajas del chucrut es que, al ser un alimento vivo y fermentado, es de ese tipo de recetas que pueden mantenerse perfectamente sin refrigeración. De ese modo, el espacio que haya en la nevera (que, por lo general, no siempre suele ser suficiente) podrás reservarlo a las bebidas. Además, el chucrut tiene otra ventaja: es ligero y muy bueno para cuidar de tu salud intestinal.

Rollitos con obleas de arroz

Podríamos definirlo como el wrap asiático, porque el rollito de obleas de arroz es tan versátil como sabroso. La oblea puede ir únicamente hervida, evitando de este modo meter grasas o aceites que puedan derivar en una digestión más pesada. Además, tú puedes jugar con el relleno y hacerlos vegetales o incluir la opción de las gambas para tomar un poco más de inspiración marítima.

Primeros platos

Seguimos con el foco de las recetas ligeras, incorporando una mayor escala nutricional para poder disfrutar, de forma saludable, y alargar la comida con la llegada del plato principal.

Brochetas de atún

El rey de nuestros mares se puede disfrutar de forma divertida en alta mar. El secreto son las brochetas, una opción divertida y sencilla de comer y disfrutar de este plato. Puedes darles un golpe de sartén, ya que se va a preservar sin frío mucho mejor si está hecho que si no. A estas recetas también las puedes acompañar con verduras hechas también a golpe de sartén para que estén mucho más sabrosas y nutricionalmente más completas.

Gazpacho

Si el atún es el rey del mar, es porque el gazpacho es el rey del buen tiempo. En verano es la mejor opción para llenar el estómago, aportar hidratación y meter una dosis extra de betacarotenos al cuerpo (que te ayudarán a tomar algo más de bronceado). Puedes incorporar huevo duro o jamón para introducir la proteína en esta receta.

Sándwich de pollo con salsa de mango

Con el sándwich ocurre que el abanico de recetas se dispara porque no hay alimento que se resista a estar entre panes. En este algo volvemos a buscar algo sencillo, fácil y con cierto toque gourmet. Puedes optar por el pollo para así meter una comida ligera, y añadir una salsa de mango y brotes verdes. Un toque caribeño para meterte todavía más en el ambiente de playa.

Ensalada veraniega

El mix de fruta, verdura y frescor que hay en las ensaladas de verano es inimaginable y una perfecta opción para añadir algo sencillo de comer y ligero a la comida. Puedes jugar con las fresas, el tomate, el mango y el queso feta para conseguir un perfecto equilibrio entre verduras y algo de grasa. Incluso, si buscas que la comida sea más contundente, está la opción de incluir garbanzos o arroz.