La rutina de Elsa Pataky para estar en forma, según su entrenador personal: «Entrena cinco días a la semana y lo que más le gusta es el pilates»

Elsa Pataky ha convertido el ejercicio físico en una parte esencial de su día a día. A lo largo de los años ha mostrado su pasión por el deporte y mantiene una exigente rutina de entrenamiento que combina diferentes disciplinas y que adapta a sus necesidades.

Detrás de buena parte de ese trabajo se encuentra Jorge Blanco, su entrenador personal, que conoce desde hace años la manera en la que la intérprete afronta cada sesión.

El ejercicio ocupa un lugar destacado en el estilo de vida de Pataky. No solo por una cuestión estética, sino también por la importancia que la actriz concede a mantenerse activa y en buenas condiciones físicas. Su profesión, además, le ha llevado en distintas etapas a preparar su cuerpo para determinados papeles y a familiarizarse con entrenamientos muy diferentes.

Jorge Blanco sabe bien cómo trabaja Elsa Pataky. El entrenador, que también ha ayudado a otras caras conocidas, entre ellas Pablo Motos, ha hablado en alguna ocasión de la disciplina de la actriz y de su compromiso con el deporte. En una entrevista concedida a Vanity Fair, explicó algunos detalles de una rutina que destaca precisamente por la variedad de actividades que incluye.

Un plan marcado por la constancia

Si hay una palabra que define la relación de Elsa Pataky con el ejercicio es constancia. Según explicaba su entrenador, la actriz entrena habitualmente cinco días a la semana. Una frecuencia que, además de requerir tiempo, exige una notable capacidad de organización para mantener el ritmo de manera sostenida.

«Elsa entrena a menudo», señalaba Jorge Blanco al hablar de la intérprete. El entrenador llegaba incluso a describirla como una auténtica «máquina» y aseguraba que se encuentra en una forma física espectacular.

La rutina habitual se distribuye, de manera general, entre los cinco días laborables. Tres jornadas están centradas principalmente en el trabajo de fuerza, mientras que las otras dos tienen como protagonista una de las disciplinas que más disfruta Pataky: el pilates.

Precisamente ahí parece estar una de las claves para entender cómo afronta la actriz sus entrenamientos. No se trata únicamente de cumplir con un programa diseñado para alcanzar determinados objetivos, sino también de encontrar actividades que le resulten motivadoras y que le permitan mantener la constancia.

El pilates, su deporte preferido

De todas las disciplinas que ha practicado a lo largo de los años, el pilates ocupa un lugar especialmente importante para Elsa Pataky. Así lo reconocía su entrenador, que no dudaba en señalar cuál es la actividad que más disfruta cuando se pone a entrenar.

«Lo que más le gusta hacer a Elsa es hacer pilates», explicaba Jorge Blanco. La disciplina se integra así en una semana en la que también tienen cabida los ejercicios de fuerza y diferentes sesiones cardiovasculares.

La actriz ha hablado en distintas ocasiones de su relación con el deporte y ha demostrado que no se limita a una única modalidad. Yoga, boxeo, surf y entrenamiento funcional forman parte de las actividades con las que se ha familiarizado durante los últimos años.

Elsa Pataky disfruta durante el proceso

Para Jorge Blanco, una de las características más llamativas de Elsa Pataky cuando entrena es su actitud. El entrenador destacaba especialmente la disposición de la actriz a enfrentarse a nuevos retos y su carácter competitivo.

«La disposición que tiene es increíble. Es competitiva y eso es súper divertido a la hora de entrenar», explicaba. Una personalidad que, según su entrenador, contribuye a que las sesiones sean exigentes y, al mismo tiempo, estimulantes.

Esa competitividad también encaja con una trayectoria marcada por la preparación física. Pataky ha tenido que enfrentarse a diferentes exigencias profesionales y el entrenamiento se ha convertido con el paso del tiempo en una parte consolidada de su rutina personal.

El resultado, según la valoración de Jorge Blanco, es evidente. «Está en una forma espectacular», aseguraba el entrenador, que también ponía en valor que la actriz compagina esta dedicación al deporte con su faceta familiar.

Cinco días de entrenamiento

La rutina descrita por su entrenador permite entender que no existe un único ejercicio detrás de la preparación física de Elsa Pataky. Su método combina fuerza, pilates y cardio, además de otras actividades que la actriz ha practicado a lo largo de los años.

El reparto de los entrenamientos también busca trabajar diferentes aspectos de la condición física. Tres días de fuerza y dos de pilates forman la estructura habitual de su semana, mientras que el trabajo cardiovascular puede incorporarse mediante sesiones específicas, entre ellas las basadas en el método noruego.

A sus 50 años, Elsa Pataky continúa manteniendo una relación muy estrecha con el ejercicio. Su entrenador personal ha puesto de relieve una rutina basada en la disciplina, la variedad y la constancia, tres elementos que han acompañado a la actriz durante años.

Y aunque el pilates sea su gran favorito, la clave parece estar precisamente en no limitarse a una sola actividad. Fuerza, cardio, pilates y otras disciplinas deportivas forman parte de una preparación diversa, con la que Pataky mantiene el ejercicio como uno de los pilares de su estilo de vida