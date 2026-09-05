El recuerdo de Alejandra Rubio a María Teresa Campos tres años después de su muerte: «Ojalá hubieras conocido a mis hijos»

Hace unos días conocíamos la noticia de que Alejandra Rubio se convertía en madre por segunda vez y veíamos cómo Terelu Campos y Mar Flores, abuelas de la pequeña Tessa, acudían para darle la bienvenida. Sin embargo, para la joven escritora hay alguien que ha faltado en esta ecuación. Coincidiendo con el tercer aniversario de su muerte, la pareja de Carlo Costanzia ha compartido una emotiva instantánea en redes sociales para recordar a una de las personas más importantes de su vida: su abuela, María Teresa Campos.

El 5 de septiembre de 2023 conocíamos la triste noticia del fallecimiento de la periodista y mítica presentadora de televisión a los 82 años. La comunicadora permanecía ingresada desde el domingo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz por «un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda», después de varios meses arrastrando problemas de salud. Su marcha dejó un enorme vacío en sus hijas, pero también en sus nietas, especialmente en Alejandra Rubio, que siempre ha mantenido una relación muy especial con su abuela.

Para recordar a María Teresa Campos en una fecha tan señalada, Alejandra ha escogido dos fotografías en las que aparece junto a ella. En ambas, su abuela parece explicarle algo mientras la joven la observa atentamente. Una imagen que, tres años después, adquiere todavía más significado. «Han pasado 3 años ya», comienza el texto que ha compartido en sus redes sociales. Después llega la frase que resume todo lo que siente: «Ojalá hubieras conocido a mis hijos».

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Y es que el recuerdo de María Teresa Campos está también muy presente en la pequeña Tessa. El nombre de la hija de Alejandra Rubio, Tessa, es un diminutivo de María Teresa y fue escogido precisamente como homenaje a su abuela. Un detalle que cobra todavía más fuerza ahora que la colaboradora de televisión acaba de convertirse en madre por segunda vez y que hace inevitable pensar en cómo habría sido ese encuentro entre la mítica periodista y sus bisnietos.

Alejandra Rubio no ha sido la única que ha querido recordar a la presentadora en este tercer aniversario de su muerte. Carmen Borrego también ha compartido una fotografía junto a su madre, en la que ambas aparecen posando con una amplia sonrisa. «¡Tres años sin ti, mamá! Tres años que mi primer pensamiento y el último sigues siendo tú. Gracias por ser mi madre y por ser esa grandiosa abuela. Te quiero», escribía la colaboradora de televisión.

También José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, se ha sumado a este recuerdo familiar. El nieto de María Teresa Campos ha compartido una fotografía junto a su abuela acompañada de un sencillo corazón. Tres años después de su muerte, el recuerdo de la periodista sigue muy presente entre los suyos. Y ahora, con la llegada de una nueva generación, su nombre continúa formando parte de la familia.