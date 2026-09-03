Olivia de Borbón conmueve al recordar a su hermana seis años después de su muerte: «Felicidades, mi ángel»

Olivia de Borbón ha vuelto a recordar a su hermana Cristina Elena de Borbón coincidiendo con el día en el que habría cumplido 51 años. Seis años después de su fallecimiento, Olivia ha querido rendirle un nuevo homenaje compartiendo públicamente varios mensajes que reflejan el fuerte vínculo que existió entre ambas y que, para ella, continúa intacto. «A mi hermana: eres la suerte de mi vida», «eres el espejo en el que siempre me miro» o «contigo hasta el fin del mundo» son algunas de las frases elegidas para recordar a Cristina. Sin embargo, ha sido su despedida la que mejor resume sus sentimientos: «Por siempre: felicidades mi ángel… juntas ayer, hoy y por la eternidad». Unas palabras que vuelven a demostrar lo presente que sigue estando Cristina en la vida de Olivia, quien siempre ha hablado de ella no solo como su hermana pequeña, sino también como una de las personas más importantes y cercanas de su vida.

Cristina Elena de Borbón von Hardenberg falleció el 13 de febrero de 2020, cuando tenía únicamente 44 años. Su muerte supuso un durísimo golpe para una familia que tuvo que enfrentarse poco después a otra pérdida. Según las informaciones publicadas entonces, Cristina fue trasladada al Hospital Puerta de Hierro de Madrid tras sufrir un accidente, pero finalmente no se pudo hacer nada por salvar su vida. Apenas un mes después, el 14 de marzo, fallecía también su madre, Beatrice von Hardenberg-Fürstenberg, debido a un paro cardíaco relacionado con la EPOC que padecía. Dos pérdidas prácticamente consecutivas que dejaron a la familia sumida en una etapa especialmente complicada y que hicieron todavía más doloroso el proceso de duelo de Olivia.

La relación entre Olivia de Borbón y su hermana Cristina era especialmente estrecha. La propia Olivia ha hablado en diferentes ocasiones del enorme vacío que dejó su muerte y de la importancia que tenía en su día a día. Llegó a definirla como su mejor amiga desde la infancia y recordó que era la primera persona con la que hablaba por las mañanas y la última con la que mantenía una conversación antes de terminar el día. «Era mi mejor amiga desde que éramos niñas… Y se me ha ido una parte», confesó tiempo después de su fallecimiento, explicando también lo doloroso que todavía resultaba hablar públicamente de ella. Al mismo tiempo, Olivia siempre ha tenido claro que quiere mantener vivo su recuerdo y evitar que el paso de los años borre todo aquello que compartieron.

Cristina había desarrollado su carrera profesional alrededor de una de sus grandes pasiones: la cocina y la alta gastronomía. Tras formarse en el Institute of Culinary Education de Nueva York, decidió desarrollar su trayectoria en este sector y llegó a gestionar un negocio de catering. Quienes la conocían describían una personalidad reservada y una vida muy vinculada también a los animales. Residía en Las Rozas, a las afueras de Madrid, donde convivía con diferentes mascotas y animales de acogida, mientras continuaba desarrollando sus proyectos profesionales y personales. Su vida quedó truncada cuando todavía tenía numerosos planes por delante, lo que convirtió su repentina pérdida en un golpe todavía más difícil de asumir para sus seres queridos.

Desde entonces, Olivia de Borbón ha encontrado en los cumpleaños de Cristina una manera de mantener viva su memoria y celebrar todo aquello que significó para ella. No es la primera ocasión en la que utiliza una fecha tan especial para dedicarle unas palabras públicamente. En años anteriores ya había compartido mensajes en los que se refería cariñosamente a ella como «mi dulce Cristina» o «mi Cris», recordando los miles de momentos que pudieron disfrutar juntas y el vacío que dejó su ausencia. En una de aquellas dedicatorias reconocía que todavía no encontraba palabras capaces de explicar lo ocurrido: «Aún no tengo palabras para describir el vacío que nos has dejado», escribía, al tiempo que prometía recordar con alegría las experiencias que habían compartido.

El paso de los años no ha borrado ese sentimiento. Al contrario, Olivia continúa utilizando las fechas más significativas para reivindicar el lugar que Cristina de Borbón sigue ocupando en su familia. Este nuevo homenaje, coincidiendo con el que habría sido su 51 cumpleaños, se convierte así en otra muestra del vínculo entre las dos hermanas y de una ausencia con la que Olivia ha tenido que aprender a convivir. Seis años después de aquella pérdida que cambió para siempre su vida familiar, sus palabras vuelven a resumir una relación que, para ella, continúa por encima del tiempo y de la ausencia: «Juntas ayer, hoy y por la eternidad».