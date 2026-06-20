El motivo por el que Lydia Rodríguez dejó ‘Presuntos Implicados’: «No tenía libertad de expresión»

La etapa de Lydia Rodríguez al frente de Presuntos Implicados ha llegado a su fin envuelta en una fuerte polémica. La cantante, que se incorporó a la histórica formación en 2008 para sustituir a Sole Giménez, ha anunciado su salida del grupo tras casi dos décadas de trayectoria conjunta y lo ha hecho a través de un extenso comunicado en el que expone el que, según su versión, ha sido el difícil contexto profesional en el que ha desarrollado su trabajo durante todos estos años.

Lejos de presentar su marcha como una simple decisión artística, la vocalista ha aprovechado el anuncio para denunciar públicamente una serie de situaciones que asegura haber sufrido dentro de la banda.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, sostiene que durante años se sintió excluida de las decisiones importantes, sometida a un control constante y privada incluso de la posibilidad de expresarse libremente, unas afirmaciones que posteriormente amplió durante una entrevista en televisión.

El comunicado ha generado un importante impacto entre los seguidores del grupo, ya que dibuja un escenario muy distinto al que se proyectaba sobre los escenarios.

Según explica la artista, la realidad que vivió durante su permanencia en Presuntos Implicados estuvo marcada por la falta de participación, la ausencia de compañerismo y una dinámica laboral que terminó afectando seriamente a su bienestar emocional.

«No tenía ni voz ni voto»

En el texto publicado para comunicar su salida, Lydia Rodríguez comienza estableciendo un contraste entre la imagen pública de la banda y la experiencia que, asegura, vivió en el ámbito interno. «El viaje detrás de los escenarios ha sido muy distinto a lo que se veía debajo de los focos», afirma al inicio de un mensaje en el que resume el malestar acumulado durante los últimos años.

La cantante sostiene que desde hace mucho tiempo se sintió apartada de las decisiones que afectaban al grupo y que nunca llegó a participar en igualdad de condiciones. «Durante mucho tiempo me hicieron sentir completamente excluida. En el grupo no tenía ni voz ni voto», asegura en su comunicado, en el que describe una situación de aislamiento profesional.

Entre las cuestiones que más le preocuparon, señala el control que, según su versión, existía sobre su actividad y sobre su imagen pública. Lydia afirma que esa supervisión llegó a alcanzar aspectos muy personales, hasta el punto de que, según denuncia, perdió la libertad para expresarse incluso a través de sus propias redes sociales.

«El control sobre mí llegó a ser tan extremo que no tenía libertad de expresión en absoluto», asegura la artista, que considera que esa situación fue deteriorando progresivamente su confianza y su capacidad para desarrollar su carrera con normalidad.

En su relato también lamenta la actitud que, según sostiene, mantuvieron quienes compartían con ella el proyecto musical. Asegura que uno de los aspectos más dolorosos fue «la absoluta falta de compañerismo» y responsabiliza tanto a integrantes de la banda como a miembros del equipo de representación de haber permitido, por acción o por omisión, los episodios que ahora denuncia.

Entre los hechos que recuerda figura un comentario que, según afirma, fue pronunciado por una persona vinculada a la representación del grupo. De acuerdo con su versión, llegó a escuchar la siguiente frase: «Cuando te subas al escenario todos te tienen que querer acostarse contigo», una expresión que ha decidido hacer pública al explicar los motivos que la llevaron finalmente a abandonar la formación.

Acusaciones sobre el trato recibido

Tras difundirse el comunicado, Lydia Rodríguez intervino en directo en el programa Fiesta, donde amplió el contenido de sus declaraciones y relató otros episodios que, según afirma, marcaron su paso por Presuntos Implicados.

Durante la entrevista explicó que necesitó recurrir a terapia psicológica para superar las consecuencias emocionales de aquella etapa. La cantante precisó además que sus críticas se refieren exclusivamente al ámbito profesional y a la forma en la que, según sostiene, fue tratada dentro de la organización del grupo.

Entre los episodios que describió figura una reunión que, según su relato, fue convocada únicamente para abordar cuestiones relacionadas con su aspecto físico. La artista asegura que en aquel encuentro se habló de sus supuestos «kilos de más», una situación que recuerda como especialmente humillante.

También afirmó que en distintas ocasiones fue obligada a cambiarse de ropa instantes antes de salir al escenario porque la imagen que proyectaba no era del agrado de otras personas implicadas en el proyecto. Según explicó, estas decisiones afectaban directamente a su autoestima y reforzaban una sensación permanente de inseguridad.

Lydia sostiene igualmente que recibió comentarios ofensivos relacionados con su peso. Entre ellos, asegura que llegó a ser amenazada con aparecer «en la portada de un disco con cuatro gordos» si no adelgazaba, una afirmación que ha generado una notable repercusión tras hacerse pública.

La cantante reconoce que durante años decidió guardar silencio porque consideraba que formar parte de Presuntos Implicados suponía una oportunidad profesional muy importante. Ese temor, explica, fue el que le llevó a soportar situaciones que hoy califica de inaceptables.