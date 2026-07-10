Qué preparar para ver el España-Bélgica: las recetas y productos ‘gourmet’ con los que montar un picoteo de matrícula

Hay partidos que merecen una buena cena y otros que piden directamente montar un auténtico festín de picoteo. El Mundial es una de esas citas que reúnen a familiares y amigos alrededor del televisor y convierten cualquier salón en un improvisado palco. La buena noticia es que no hace falta complicarse con recetas interminables para sorprender a los invitados. Basta con elegir buenos productos, darles un toque diferente y presentarlos de forma apetecible. Desde un aperitivo con conservas reinventadas hasta una tabla de embutidos, tortillas listas para servir, un buen vermú bien frío o un postre helado para rematar la noche, estas propuestas demuestran que se puede disfrutar de un menú completo, sabroso y muy resultón sin apenas encender los fogones.

Mejillones con mayonesa de escabeche y patatas fritas: el aperitivo viral que siempre triunfa

Hay combinaciones que parecen sencillas, pero esconden un resultado espectacular. Es el caso de los mejillones en escabeche de La Brújula, elaborados con piezas seleccionadas y un escabeche equilibrado que merece la pena aprovechar hasta la última gota. El truco está precisamente en ese aceite, que se convierte en la base de una mayonesa llena de sabor.

Para prepararla, basta con poner en el vaso de la batidora un huevo, una cucharadita de mostaza (opcional), unas gotas de zumo de limón y una pizca de sal. A continuación, se añade el aceite del escabeche de la lata de mejillones y se completa con aceite de girasol suave hasta alcanzar unos 200 mililitros en total. Se introduce la batidora hasta el fondo, se comienza a emulsionar sin moverla y, cuando la mezcla empiece a espesar, se sube poco a poco hasta conseguir una mayonesa cremosa con un delicioso sabor a escabeche.

El montaje no puede ser más fácil. Sólo hay que colocar unas patatas fritas Bonilla a la Vista, famosas por su textura extra crujiente y su punto justo de sal, añadir encima los mejillones y terminar con una cucharadita de la mayonesa de escabeche.

Cogollos rellenos de ensalada de bonito: un bocado fresco que se come con las manos

Si buscas una opción más ligera para equilibrar el picoteo, estos cogollos de lechuga rellenos son un acierto. Además de resultar muy vistosos sobre la mesa, se preparan en apenas diez minutos y tienen la ventaja de que se comen con las manos, algo perfecto cuando nadie quiere despegar la vista del partido.

La receta consiste en mezclar bonito o atún en conserva con manzana cortada en dados muy pequeños, pepinillos picados, cebolleta, una cucharadita de mostaza a la antigua, mayonesa y unas hojas de albahaca fresca finamente picadas. El resultado es una ensalada muy cremosa, con el punto crujiente y ligeramente ácido que aportan la manzana y los pepinillos, dos ingredientes que transforman por completo una mezcla clásica.

Sólo queda separar las hojas de unos cogollos de lechuga, rellenarlas con la ensalada y servirlas bien frías. Son ideales para alternar con embutidos o conservas más contundentes y, además, admiten infinidad de versiones según lo que haya en la despensa.

Una tabla de ibéricos que sólo requiere abrir y disfrutar

En un picoteo para ver el Mundial no puede faltar una buena selección de ibéricos, y si además viene preparada para servir, mucho mejor. Una opción muy práctica es el Pack Picnic Modo ON de Ibéricos Montellano, pensado precisamente para compartir sin complicaciones. Incluye sobres loncheados de jamón de cebo ibérico 50 % raza ibérica, lomo de cebo ibérico, chorizo, salchichón y una sobrasada de la casa, todo listo para abrir y colocar sobre una tabla.

Para que luzca como un auténtico aperitivo gourmet, basta con acompañar los embutidos de unas regañás o picos de pan, un buen pan de masa madre cortado en rebanadas, un cuenco de aceitunas y un chorrito de aceite de oliva virgen extra para quien quiera disfrutar del jamón o el lomo sobre una tostada.

Una buena tortilla de patatas: el clásico que nunca falla

Si hay un plato que genera consenso en cualquier reunión es la tortilla de patatas. Da igual si el debate es con o sin cebolla: siempre desaparece de la mesa antes del descanso del partido. Además, hoy existen opciones de gran calidad que permiten disfrutar de una tortilla casi como recién hecha sin tener que pasar por los fogones.

Entre las más populares están las de La Martinuca, conocidas por su interior muy jugoso y sus diferentes versiones; las de La Penela, que mantienen el estilo tradicional gallego con una textura especialmente melosa; o la ya famosa tortilla de Casa Dani, convertida en un auténtico fenómeno gastronómico gracias a su equilibrio entre patata, huevo y una cuajada perfecta.

¿Qué servir para beber? Del vermú de siempre a un cóctel listo para disfrutar

Un buen picoteo también merece una selección de bebidas a la altura. Para quienes no renuncian al aperitivo clásico, un vermú Zarro bien frío, servido con hielo, una rodaja de naranja y una aceituna, sigue siendo una apuesta infalible que marida a la perfección con conservas, embutidos y patatas fritas.

Los amantes de la cerveza pueden optar por unas botellas de La Sagra, una opción muy versátil que acompaña igual de bien una tabla de ibéricos que una tortilla de patatas o unos mejillones en escabeche.

Y si la idea es sorprender a los invitados con algo diferente sin tener que ponerse a preparar cócteles, una de las novedades más prácticas es Expresión Paloma Spritz, de Bodegas Murviedro. Inspirado en el popular cóctel mexicano Paloma, combina vino, notas cítricas de pomelo y una burbuja fina en un formato listo para servir. Sólo hay que enfriar la botella, servirla con hielo y, si se quiere, decorar la copa con una rodaja de pomelo para tener un combinado fresco, ligero y muy veraniego en cuestión de segundos.

El broche dulce: un buen helado para celebrar (o consolarse)

Después de un picoteo abundante, siempre apetece un postre que refresque y no requiera ninguna preparación. Los helados de Häagen-Dazs son una opción perfecta para poner el broche final al partido, tanto si toca celebrar la victoria como si hay que endulzar una derrota. La marca cuenta con una amplia variedad de formatos, desde sus clásicas tarrinas hasta minitarrinas, bombones y multipacks, por lo que resulta fácil adaptarse al número de invitados y a los gustos de cada uno.

Lo mejor es sacar varias tarrinas y dejar que cada uno elija su sabor favorito. Clásicos como Belgian Chocolate, Macadamia Nut Brittle, Salted Caramel, Strawberry Cheesecake o Dulce de Leche nunca fallan y convierten el momento del postre en otro plan para compartir. Unas cucharas, las tarrinas bien frías y la repetición de los mejores goles del partido son todo lo que hace falta para terminar la velada con un toque de auténtico capricho.