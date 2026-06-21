De las sardinas del xeito a las zamburiñas guisadas: los aperitivos gourmet con los que triunfar en casa durante el Mundial

Este domingo, millones de españoles se reúnen frente al televisor para seguir a la selección. Como ocurre en cada gran cita futbolística, el partido será la excusa perfecta para compartir una comida improvisada, una reunión familiar o una tarde entre amigos en torno a una mesa llena de pequeños bocados. Pero ¿y si este año el clásico picoteo pudiera dar un salto de calidad sin complicarse la vida en la cocina? Esa es precisamente la propuesta de Grupo Delgado y Conservas La Brújula, que han diseñado una serie de aperitivos sencillos, rápidos de preparar y con un marcado carácter gourmet a partir de algunas de sus conservas más emblemáticas.

Una lata que cuenta una historia

Cuando se habla de conservas prémium, en Grupo Delgado insisten en que el secreto no está únicamente en la materia prima. También está en las personas.

«La Brújula es un proyecto muy humano», explicaban durante la presentación. «Detrás están las damas de la conserva, mujeres que realizan un trabajo milimétrico y que afrontan cada lata como un reto personal. Su objetivo no es hacer más cantidad, sino que cada pieza quede perfecta».

La empresa, fundada en 1966, mantiene una filosofía basada en la excelencia. «No queremos ser una compañía que sólo persiga volumen. Lo que buscamos es calidad», defendían sus responsables. Esa obsesión se traduce en una selección extremadamente cuidadosa de pescados y mariscos procedentes principalmente de las rías gallegas y en procesos artesanales que conviven con tecnología de última generación.

«Cada lata es única e irrepetible», señalaban. «El producto cambia según la temporada y nuestras empacadoras tienen una única misión: que la lata que están haciendo sea mejor que la anterior».

Los mejillones: el aperitivo estrella del partido

Los mejillones en escabeche son un clásico en cualquier mesa de aperitivos. Sin embargo, una forma original de presentarlos es acompañarlos con una espuma elaborada a partir del propio escabeche. Para conseguirla, basta con triturar unos mejillones en escabeche con leche y nata hasta obtener una crema ligera que, una vez introducida en un sifón, se transforma en una espuma suave y llena de sabor. Servida sobre una cucharita y coronada con un mejillón entero.

Pero quizá la propuesta más futbolera sea la versión con patatas fritas. Sobre una base de chips gruesas se coloca una mayonesa enriquecida con el líquido de la conserva y, encima, los propios mejillones.

«La mayonesa de mejillón es tan sencilla como mezclar mayonesa con el líquido de la lata», explicaban durante la demostración culinaria. Para quienes disfrutan de sabores más intensos, recomiendan añadir unas gotas de Tabasco o incluso un poco de tajín.

Los expertos de La Brújula insisten además en un detalle que suele pasarse por alto: la temperatura. «Una lata de mejillones en escabeche bien fresca cambia completamente», aseguraban. «Igual que ocurre con el vino, servirla a la temperatura adecuada multiplica la experiencia».

Su consejo es enfriar la conserva en una cubitera con hielo justo antes de abrirla para potenciar aromas y texturas.

La sardina del xeito, una joya gastronómica

Si hay un producto del que hablan con auténtica pasión, es de la sardina del xeito.

«Probablemente sea la mejor sardina del mundo», afirmaban durante la presentación. Y aunque reconocen que la frase puede parecer ambiciosa, argumentan que detrás existe un método de pesca único.

Las sardinas se capturan mediante una técnica artesanal conocida como xeito, una red que permite que los peces sean recogidos individualmente y sin golpes. Según explican, las capturas realizadas al amanecer llegan a la fábrica apenas unas horas después.

«Una sardina pescada a las seis de la mañana puede estar envasada antes de las diez», explicaban. «Es probablemente el pescado más fresco que mucha gente va a probar en su vida».

La ausencia de golpes y estrés durante la captura influye directamente en la textura final. «No hay rigor mortis, no hay roturas ni sabores extraños. Eso se nota muchísimo en la carne, que resulta especialmente melosa y delicada».

La recomendación más sencilla para disfrutarla durante el partido es también la más efectiva: abrir la lata y servirla tal cual.

«Mi cena de muchos días es exactamente esa: abrir la lata y comerla directamente con unas pinzas», confesaban entre risas.

Tacos, tostas y recetas que cualquiera puede preparar

La calidad de las sardinas del xeito permite disfrutarlas prácticamente tal y como salen de la lata. Sin embargo, hay un pequeño truco para mejorarlas aún más. Para ello, hay que disponerlas en un plato y aplicar un ligero toque de soplete. Esto ayuda a potenciar sus aromas y aporta una nueva dimensión al producto sin necesidad de añadir más ingredientes.

Para quienes buscan una propuesta más elaborada, las sardinas también pueden convertirse en el centro de unos originales tacos crujientes. Utilizando pequeñas tortillas de trigo y maíz tostadas o fritas hasta quedar crujientes, se crea una base perfecta para acompañarlas con una crema de aguacate preparada con lima, cilantro y aceite de oliva. El conjunto se completa con cebolla roja encurtida en zumo de cítricos, aportando frescura y equilibrio. Una receta pensada para que cada invitado pueda montar a su gusto.

«Lo importante es que la gente pruebe y descubra que esto es diferente», explicaban. «Muchas veces asociamos la palabra conserva a algo industrial, pero lo que hacemos realmente es cocinar dentro de una lata con materias primas extraordinarias».

La referencia gastronómica no es casual. Durante la charla recordaron una frase atribuida a Ferran Adrià: «Siempre ha dicho que uno de los mejores bocadillos del mundo es el de sardinas. Y cuando pruebas una buena sardina, entiendes perfectamente por qué».

Las conservas también permiten crear aperitivos de inspiración tradicional con muy pocos ingredientes. Es el caso de la tosta de sardina guisada, una propuesta que parte de una base de pan tostado, ya sea pan de cristal, focaccia o incluso una torta de aceite. Aprovechando la propia salsa de la conserva para impregnar ligeramente el pan antes de colocar la sardina encima, se consigue un bocado jugoso, intenso y lleno de sabor, con referencias a algunas de las recetas más populares de la gastronomía gallega por el propio guiso de la lata.

La tortilla española encuentra un nuevo compañero

Entre todas las propuestas presentadas, una de las más llamativas es probablemente la combinación de tortilla de patata y zamburiñas.

La tortilla de patatas como tal ya es un aperitivo perfecto y uno de los productos más reconocidos y celebrados de la gastronomía española. Precisamente por eso, se convierte en una base ideal para incorporar nuevos ingredientes y sorprender a los invitados. En esta propuesta, la tortilla se prepara de forma tradicional, con patata pochada, cebolla y huevo, pero se termina con una lata de zamburiñas guisadas vertida directamente sobre la superficie una vez cuajada.

El calor residual permite que la salsa se integre en el conjunto, aportando jugosidad y un marcado sabor marino.

Más allá de las recetas, el mensaje que Grupo Delgado quiso transmitir durante la presentación fue otro. Las conservas ya no son un recurso de emergencia, sino una forma de disfrutar. «Estas no son las latas que guardas para sobrevivir», comentaban. «Son las que compras para compartir con amigos, con la familia o para invitar a alguien a ver el fútbol».

Una filosofía que encaja perfectamente con los próximos encuentros de la selección. Porque mientras España busca la victoria sobre el césped, en muchas casas el auténtico triunfo llegará alrededor de la mesa, entre una buena conversación, una bebida fría y algunas de las mejores conservas que ofrece el mar.