Dónde pedir ‘delivery’ para ver el España–Austria del Mundial: los mejores planes ‘foodies’ para disfrutar del partido

Este jueves, la selección española se juega el pase a los cuartos de final del Mundial frente a Austria en un partido que promete mantener a los aficionados pegados al sofá. Y, si hay un ritual que nunca falla cuando rueda el balón, ese es el de disfrutar del encuentro acompañado de buena comida, sin necesidad de encender los fogones. Desde hamburguesas gourmet y pizzas recién horneadas hasta sushi, cocina mexicana o propuestas para compartir, las plataformas de delivery se convierten en las grandes aliadas para montar un auténtico plan de partido en casa. Porque animar a España sabe todavía mejor cuando el menú llega directo a la puerta.

La Martinuca

A domicilio: Glovo y delivery propio

La Martinuca es la tortillería de referencia en Madrid para quienes quieren un plan de partido muy español y reconfortante. Su propuesta gira en torno a la tortilla de patatas en múltiples versiones, con cebolla, trufa, sobrasada o pimientos, acompañada de bocados caseros perfectos para compartir. Para ver el Mundial, lo ideal es pedir varias tortillas medianas y combinarlas con su bocata, creando un picoteo fácil de servir y sin complicaciones.

Snob Pizza

A domicilio: Uber Eats y delivery propio

Snob Pizza apuesta por una pizza de estilo neoyorquino con masa generosa y combinaciones muy potentes, desde pepperoni clásico hasta opciones con burrata o pastrami. Es una opción ideal para un partido porque sus pizzas están pensadas para compartir en formato grande y llegar directamente al centro de la mesa sin necesidad de complicaciones. Para el Mundial, funcionan especialmente bien las variedades hot pepperoni o bacon champi, perfectas para un picoteo informal mientras el balón no para.

Makoto

A domicilio: Uber Eats y delivery propio

Makoto es una opción de cocina japonesa contemporánea con un enfoque elegante, centrado en sushi, nigiris y platos de inspiración asiática muy cuidada. Para un plan de partido, es una alternativa más sofisticada, pensada para quienes quieren alejarse del clásico picoteo pesado y apostar por algo más ligero. Lo ideal es pedir bandejas de sushi variado y rolls para compartir, con sabores limpios y bien equilibrados.

Armando (Escalope Armando)

A domicilio: Glovo y delivery propio

Escalope Armando es un clásico madrileño especializado en carnes empanadas, con el escalope como protagonista absoluto. Su propuesta es contundente, directa y muy de comida de sofá: raciones generosas, sabor tradicional y cero complicaciones. Para el Mundial, es ideal pedir sus escalopes en formato para compartir, acompañados de patatas o guarniciones simples.

Wingstop

A domicilio: Glovo, Uber Eats y delivery propio

Wingstop es la opción perfecta para un plan de fútbol: alitas de pollo en múltiples sabores, desde BBQ hasta picante intenso, con posibilidad de combinarlas en menús para compartir. Su propuesta está claramente pensada para momentos sociales como partidos, con cubos de alitas, dips y acompañamientos que llegan listos para abrir y comer. Para el España-Austria, funcionan especialmente bien los packs mixtos para probar varios sabores mientras se ve el partido sin interrupciones.

Pastelería Mallorca

A domicilio: Glovo y delivery propio

Mallorca es un clásico prémium de pastelería y salados que ha evolucionado hacia opciones de catering y formatos perfectos para compartir. Aunque su fuerte son los dulces, también ofrece sándwiches, empanadas y bocados ideales para picar durante un partido. Su propuesta para eventos y momentos Mundial está pensada precisamente para compartir sin esfuerzo.

Barracuda MX

A domicilio: Glovo y delivery propio

Barracuda MX es cocina mexicana contemporánea con un enfoque muy fresco y callejero: tacos, tostadas, ceviches y platos con mucho sabor. Es una opción perfecta para un partido porque todo está pensado para compartir y comer con las manos. Para el Mundial, los tacos variados y los nachos son la apuesta segura, con sabores intensos y picantes que encajan muy bien con un ambiente de emoción deportiva.

Nomomoto

A domicilio: Glovo y delivery propio

Nomomoto es cocina asiática en formato delivery con una carta centrada en ramen, gyozas y platos japoneses y coreanos adaptados al consumo en casa. Es una opción interesante para ver el partido si se busca algo más caliente y reconfortante que el típico picoteo frío. El ramen funciona especialmente bien como plato único mientras se sigue el encuentro, y las gyozas permiten compartir sin complicaciones.

Vicio

A domicilio: Glovo

Vicio se ha convertido en una de las marcas de hamburguesas más virales del delivery en España, con burgers muy cuidadas, pan brioche y combinaciones intensas. Es una opción muy pensada para consumir en casa durante momentos sociales como partidos. Sus menús están diseñados para llegar rápido y mantenerse en perfecto estado, lo que lo convierte en una apuesta segura para el Mundial.

Grosso Napoletano

A domicilio: Glovo y delivery propio

Grosso Napoletano es referencia de pizza napolitana en España, con masas fermentadas y recetas tradicionales italianas. Para ver el partido, funciona muy bien porque sus pizzas grandes se comparten fácilmente y mantienen el espíritu informal del fútbol en casa. Margherita, diavola o burrata son opciones seguras para acompañar el encuentro con algo clásico pero de calidad.

Monster Sushi

A domicilio: Glovo y delivery propio

Monster Sushi ofrece sushi moderno con rolls creativos, nigiris y combinaciones pensadas para delivery. Es una opción ideal para quienes quieren ver el partido con algo más ligero y sofisticado. Sus bandejas para compartir funcionan muy bien en grupo, y permiten ir picando durante el encuentro sin perder el ritmo del partido.

China Crown

A domicilio: Glovo, Uber Ets y delivery propio

China Crown es cocina china de nivel en Madrid, con platos tradicionales reinterpretados y mucho enfoque en el producto. Para un plan de partido, es una opción más gastronómica pero perfecta para compartir: arroz, dim sum y carnes con salsas intensas.

Telepizza

A domicilio: Delivery propio y otros

Telepizza es el clásico absoluto del delivery en España y prácticamente sinónimo de partido de fútbol en casa. Sus pizzas están pensadas para compartir fácilmente, con múltiples sabores y formatos de menú. Para el Mundial, es la opción más directa y accesible: cajas al centro, amigos en el sofá y cero complicaciones. Además, suele lanzar promociones vinculadas a eventos deportivos, lo que la convierte en un imprescindible del plan.