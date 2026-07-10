La gran remontada del cine español: factura más de 59 millones en seis meses y casi duplica la recaudación de 2025

El cine español atraviesa uno de sus momentos más dulces de los últimos años. Después de un tiempo marcado por la incertidumbre, la competencia de las plataformas de streaming y unos hábitos de consumo cada vez más fragmentados, las salas vuelven a llenarse para ver producciones nacionales. Los datos del primer semestre de 2026 no dejan lugar a dudas: la industria ha conseguido prácticamente duplicar su recaudación respecto al mismo periodo del año anterior y también ha disparado el número de espectadores. Detrás de este espectacular crecimiento hay un gran fenómeno comercial, pero también una cartelera variada que demuestra que el público vuelve a confiar en las historias hechas en España. La fotografía del sector invita al optimismo y confirma que el cine nacional ha recuperado una fuerza que parecía difícil de imaginar hace apenas unos años.

Más de 59 millones de euros en sólo seis meses

Las cifras provisionales del Ministerio de Cultura, correspondientes hasta el 28 de junio y recogidas por Europa Press, sitúan la recaudación del cine español en 59,35 millones de euros durante los seis primeros meses de 2026. La comparación con el mismo periodo de 2025 resulta especialmente llamativa: entonces las películas españolas habían ingresado cerca de 30 millones de euros, por lo que el crecimiento roza el 100 %.

No sólo aumenta el dinero recaudado. También lo hace el interés del público. Más de 8,5 millones de espectadores acudieron a las salas para ver cine español durante este primer semestre, prácticamente el doble que un año antes. Incluso supera los registros obtenidos en 2023 y 2024, confirmando que no se trata de un simple repunte puntual, sino de una recuperación mucho más sólida.

El fenómeno ‘Torrente, presidente’ impulsa toda la taquilla

Si hay un gran responsable de estos resultados, es Torrente, presidente, la sexta entrega de la popular saga dirigida y protagonizada por Santiago Segura. La película ha superado ya los 28 millones de euros de recaudación y ha reunido a 3,7 millones de espectadores, convirtiéndose en el mejor estreno de una película española en los últimos once años.

El filme también ha conseguido otro récord: es el mejor estreno de una comedia para mayores de 16 años de la historia en España, tanto entre producciones nacionales como internacionales. Además, se sitúa como el cuarto mejor estreno del cine español de todos los tiempos.

Su impacto va mucho más allá de los números individuales. El enorme tirón comercial de la cinta ha servido como locomotora para atraer nuevamente al público a los cines y ha demostrado que las grandes producciones nacionales todavía pueden competir de tú a tú con los grandes estrenos internacionales.

Una cartelera mucho más variada de lo que parece

Aunque la atención mediática se la ha llevado Santiago Segura, el buen comportamiento del cine español no depende exclusivamente de una película.

La segunda producción más taquillera del año ha sido Aída y vuelta, dirigida por Paco León, que ha superado los cinco millones de euros de recaudación y ha congregado a más de 734.000 espectadores. Tras ella aparece Abuela tremenda, con más de tres millones de euros, seguida por Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, que ha rebasado los 2,6 millones. También destaca La familia Benetón+2, que supera los 2,2 millones de euros.

Entre las diez películas españolas más vistas del año también figuran títulos como Ídolos, Rondallas, Tres adioses, Balandrau, viento salvaje y Los domingos, demostrando que la oferta nacional combina comedias populares, cine de autor, dramas y propuestas familiares capaces de encontrar su público.

Los estrenos recientes todavía pueden hacer crecer las cifras

Los datos publicados son provisionales y aún podrían mejorar durante las próximas semanas, ya que algunas producciones llegaron a las salas a principios de junio y todavía continúan en cartel.

Es el caso de Todo lo que nunca fuimos, que ya supera los 900.000 euros de recaudación; La luz, con más de 600.000 euros, o Viaje al país de los blancos, que consiguió más de 160.000 euros en apenas dos días desde su estreno.

Todo apunta a que la segunda actualización de datos permitirá incrementar ligeramente los ingresos acumulados del primer semestre antes de afrontar una temporada estival que tradicionalmente concentra algunos de los grandes lanzamientos comerciales.

El mejor arranque en más de una década

Más allá del espectacular incremento respecto a 2025, los especialistas también destacan otro dato especialmente significativo: el cine español firma su mejor primer semestre desde 2014, un año que quedó marcado por el fenómeno de Ocho apellidos vascos.

El contexto actual es, además, muy diferente. La industria ha tenido que convivir durante los últimos años con el crecimiento de las plataformas de streaming, cambios en los hábitos de consumo y una mayor competencia internacional. Que las producciones españolas vuelvan a llenar las salas demuestra que el público sigue dispuesto a acudir al cine cuando encuentra títulos capaces de generar conversación y convertirse en acontecimientos culturales.