Makoke y Gonzalo regresan de Ibiza y responden a las críticas: del ‘machetazo’ de la tarta a la bronca antes de la boda

Una semana después de protagonizar una de las bodas más comentadas de los últimos meses, Makoke y Gonzalo ya están de vuelta en Madrid. Y sí, vienen con una misión muy clara: poner fin a todos los rumores que han rodeado su gran día. Porque si algo ha quedado claro desde que se dieron el «sí, quiero» en una espectacular villa de Ibiza frente al mar, es que su boda ha generado tantos titulares como fotos románticas. El vestido, los invitados, el menú, la fiesta… y, por supuesto, la ya famosa tarta que ha terminado convirtiéndose en uno de los momentos virales del enlace.

A su llegada al aeropuerto de Madrid, los recién casados se mostraron tan sonrientes como agotados. «Estamos muy bien, muy felices, pero cansadísimos», reconocía Makoke tras varios días de celebraciones, emociones y una luna de miel improvisada en la isla junto a familiares y amigos.

Lo que para ellos fue un día inolvidable se ha convertido para el resto en una auténtica fuente de debate. Desde el segundo vestido de la novia hasta algunos comentarios surgidos después de la ceremonia, la pareja ha visto cómo cada detalle era analizado al milímetro.

Sin embargo, lejos de mostrarse molestos, ambos han optado por tomárselo con humor. «No se ha liado nada con nuestra boda», aseguraba Makoke antes de anunciar que será en televisión donde contarán todos los detalles de la celebración. Y es que la colaboradora tiene claro que todavía quedan muchas cosas por explicar.

El ‘machetazo’ a la tarta

Si hubo una imagen capaz de eclipsar incluso el romántico intercambio de votos fue el corte de la tarta nupcial. Las redes sociales no tardaron en reaccionar al entusiasmo con el que Makoke se lanzó sobre la tarta, generando cientos de comentarios y memes. Pero ni ella ni Gonzalo parecen especialmente preocupados por la repercusión. Al contrario.

El empresario respondió entre risas cuando le preguntaron por el asunto y comparó el ya famoso momento con el agua de coco, dejando claro que en casa el tema se vive con bastante sentido del humor. Por su parte, Makoke justificó aquel arranque de energía asegurando que estaba completamente desbordada por la emoción. Alegría, nervios, felicidad y adrenalina concentrados en unos segundos que, sin pretenderlo, han terminado convirtiéndose en una de las escenas más comentadas de la boda.

Tanto es así que la televisiva incluso se atrevió a lanzar una teoría que puede preocupar seriamente a los futuros reposteros nupciales: según ella, a partir de ahora todas las novias deberían cortar la tarta de la misma manera.

¿Hubo discusión antes de la boda?

Otra de las cuestiones que más curiosidad ha despertado en los últimos días es la supuesta discusión que la pareja habría mantenido pocas horas antes de darse el «sí, quiero». Un rumor que ambos han querido desmontar de forma contundente. «¡Pero si amanecimos desayunando juntos!», vino a resumir Makoke.