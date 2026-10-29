Antonio Banderas, actor español (66 años): «Desde que tuve el percance con el corazón, he tenido que reducir mucho el consumo de carne roja»

El actor malagueño sufrió un infarto en 2017 que le llevó a replantearse sus prioridades y sus hábitos cotidianos. Desde entonces, presta más atención a su alimentación y mantiene una rutina de ejercicio físico para cuidar su salud cardiovascular.

La vida de Antonio Banderas experimentó un punto de inflexión en 2017. El actor, que por entonces atravesaba una etapa de intensa actividad profesional, sufrió un infarto mientras se encontraba en Londres. Aquel episodio le obligó a detenerse y reflexionar sobre su salud, pero también sobre la manera en la que afrontaba el día a día. Desde entonces, ha introducido cambios en su alimentación y en sus hábitos para prestar más atención a su bienestar.

Con una trayectoria que le ha llevado desde el cine español hasta las grandes producciones internacionales, Banderas ha mantenido una actividad profesional constante durante décadas. Sin embargo, la experiencia de aquel problema cardíaco le hizo comprender que el trabajo y los compromisos no podían ocupar siempre el primer plano. Cuidarse pasó a ser una parte fundamental de su rutina, con especial atención a la comida, el ejercicio y el descanso.

En una entrevista concedida a Men’s Health, el actor ha hablado sobre algunos de esos cambios y ha explicado cómo ha modificado su dieta desde que sufrió el infarto. Una de las medidas que ha adoptado afecta directamente a uno de los alimentos más habituales en muchas mesas: la carne roja.

El cambio en su alimentación tras

«Confieso que desde que tuve el percance con el corazón, he tenido que reducir mucho el consumo de carne roja», ha reconocido Banderas. Con estas palabras, el intérprete ha puesto de manifiesto uno de los ajustes más significativos que ha introducido en su alimentación después del episodio cardíaco.

La decisión responde a una mayor atención a los hábitos que pueden influir en la salud cardiovascular. Las recomendaciones sanitarias suelen insistir en la importancia de mantener una dieta equilibrada, moderar el consumo de grasas saturadas y limitar determinados productos cuando su ingesta habitual puede contribuir a elevar los niveles de colesterol LDL, conocido popularmente como colesterol malo.

También se aconseja vigilar la cantidad de sal y priorizar alimentos como las frutas, las verduras, las legumbres, los cereales integrales y las fuentes de proteínas saludables. Estas pautas forman parte de las recomendaciones generales para favorecer la salud del corazón, aunque las necesidades concretas deben adaptarse a cada persona y a sus circunstancias clínicas.

Después de una experiencia que pudo tener consecuencias graves, el malagueño parece haber encontrado en esos pequeños ajustes una forma de cuidar su bienestar sin renunciar a los placeres de la vida.

Una carrera de diez kilómetros

La alimentación no es el único aspecto que ha cambiado en la rutina del intérprete. El ejercicio físico también ocupa un lugar destacado en su día a día, con sesiones de carrera que le ayudan a mantenerse en forma y a conservar una buena capacidad física.

«Corro unos 10 kilómetros cada dos o tres días para sentirme en forma y dar salud a mi corazón», ha explicado. La afirmación refleja la importancia que concede a mantenerse activo, incluso después de haber atravesado un episodio que le obligó a prestar más atención a su organismo.

La actividad física regular puede contribuir a mejorar la capacidad cardiorrespiratoria y a controlar factores de riesgo como la presión arterial. No obstante, después de un infarto, el tipo de ejercicio, su intensidad y su frecuencia deben ajustarse a las indicaciones médicas y a la situación particular de cada paciente.

La cocina, una forma de relajarse

Entre los hábitos que ha incorporado a su vida destaca, además, una afición que le permite combinar el placer gastronómico con una mayor atención a su alimentación: cocinar.

«No tengo ningún secreto en la cocina y trato de guisar cosas que sé que me van a hacer bien a mí y cocinar me relaja muchísimo», ha contado en la entrevista. Sus palabras revelan que la gastronomía no representa únicamente una necesidad cotidiana, sino también una actividad con la que desconecta de las obligaciones profesionales.

Una experiencia que lo cambió todo

El infarto de 2017 no solo modificó algunos de sus hábitos físicos. También alteró su manera de interpretar determinadas preocupaciones y de establecer prioridades.

En una entrevista concedida a Page Six, el actor reflexionó sobre el efecto que tuvo aquel episodio en su perspectiva vital. «Me di cuenta de que probablemente era una de las mejores cosas que me habían pasado en la vida porque lo que no era importante y me preocupaba todos los días, no tenía sentido», señaló.

La experiencia de Antonio Banderas muestra cómo un problema de salud puede convertirse en un punto de inflexión. Reducir la carne roja, correr con regularidad y encontrar en la cocina una fuente de disfrute son algunos de los hábitos que ha compartido públicamente. Más allá de su carrera cinematográfica, el intérprete ha situado el bienestar entre sus prioridades y busca mantener un equilibrio que le permita seguir trabajando sin dejar de cuidar su salud.