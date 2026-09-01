Amelia Bono, en modo ‘qué bien me va’: bikini, besos en el paraíso con Alejandro Reina

Amelia Bono está viviendo una de esas etapas en las que parece que todo encaja. La empresaria e influencer ha vuelto a compartir con sus seguidores varios momentos de su vida personal y, esta vez, el escenario no puede ser más idílico: una playa de arena dorada, palmeras, mar y mucho sol. A su lado, como viene siendo habitual en sus últimos planes, Alejandro Reina, su pareja, con quien mantiene una relación que cada vez muestra con mayor naturalidad. Las fotografías dejan poco espacio para las dudas: complicidad, besos, vacaciones y una Amelia relajada que no duda en reconocer públicamente que está atravesando un momento especialmente dulce.

«Por aquí todo muy bien. Muy a gustito. Muy feliz. Muy afortunada», ha escrito la hija de José Bono junto a las imágenes de esta escapada. Una frase que resume perfectamente el espíritu de su publicación y que llega acompañada de varias instantáneas en las que se puede ver a la pareja disfrutando de la playa. Amelia aparece con diferentes bikinis, gafas de sol y un pañuelo en la cabeza, mientras Alejandro posa junto a ella en un ambiente que invita a olvidarse durante unos días de las obligaciones y la rutina. La empresaria parece estar exprimiendo al máximo este paréntesis de descanso y, sobre todo, la oportunidad de compartirlo con una persona que se ha convertido en uno de sus acompañantes habituales.

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La relación entre Amelia Bono y Alejandro Reina ha ido ganando presencia en las redes sociales de la empresaria con el paso del tiempo. Sin necesidad de grandes declaraciones ni de convertir su vida sentimental en un escaparate permanente, ambos han ido dejando pequeñas muestras de su día a día. Viajes, comidas, deporte y escapadas forman parte de esa historia que comparten de manera cada vez más espontánea. Ahora, desde este particular paraíso, Amelia vuelve a demostrar que no tiene inconveniente en enseñar una de sus facetas más personales: la de una mujer que disfruta, se relaja y parece estar atravesando un momento de plena felicidad.

Las fotografías tienen además un evidente componente romántico. En una de ellas, Amelia y Alejandro aparecen posando juntos frente al mar, mientras que en otra protagonizan un momento de mayor intimidad, con la empresaria besando a su pareja mientras él mira a cámara. No hay poses excesivamente estudiadas ni grandes demostraciones públicas de amor, sino gestos cotidianos que reflejan la complicidad entre ambos. Una naturalidad que parece haberse convertido en la seña de identidad de esta relación y que contrasta con la expectación que siempre despierta cualquier detalle de la vida sentimental de Amelia.

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También hay espacio para el bikini y para la imagen más veraniega de la empresaria. Amelia ha presumido de figura en la playa con un diseño marrón de líneas sencillas, acompañado de grandes gafas de sol y un pañuelo que recoge su cabello. En otra de las fotografías aparece de espaldas caminando por la arena con un bikini estampado, mientras el sol comienza a caer entre las palmeras. Una estampa de vacaciones en toda regla que transmite la sensación de que estos días están siendo, ante todo, una oportunidad para descansar y disfrutar.

No es, además, la primera vez que Amelia y Alejandro convierten un viaje en un plan para dos. Hace unos meses ya protagonizaron una escapada a La Rioja con motivo del cumpleaños del entrenador personal, en la que combinaron algunas de sus grandes aficiones. Viñedos, gastronomía, naturaleza y deporte formaron parte de aquel viaje, incluida una comida en un restaurante con estrella Michelin. Ahora el escenario es completamente diferente, pero la fórmula parece funcionarles igual de bien: descubrir nuevos lugares, compartir experiencias y reservar tiempo para ellos.

Alejandro Reina se ha convertido así en una presencia habitual en la vida de Amelia. El entrenador personal comparte con ella la pasión por el deporte y una forma activa de disfrutar del tiempo libre, aunque estas imágenes demuestran que también saben bajar el ritmo y entregarse al descanso. La playa parece haberse convertido en el refugio perfecto para una pareja que atraviesa una etapa de tranquilidad y complicidad, lejos del ruido y de las obligaciones cotidianas.

Y cuando todo parecía limitarse a una publicación de vacaciones, Amelia ha añadido una pequeña dosis de misterio. Después de declararse «muy feliz» y «muy afortunada», la empresaria ha escrito: «Y ahora, a esperar ‘la lluvia’ y no de agua». Una frase que no ha acompañado de ninguna explicación y que deja abierta la puerta a todo tipo de interpretaciones. La propia Amelia no ha aclarado qué significa exactamente esa referencia, por lo que, de momento, el mensaje queda como una incógnita entre las fotografías de su escapada.