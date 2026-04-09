Ni las Adidas Samba ni las Gazelle: Amelia Bono tiene las New Balance que no te vas a quitar esta primavera

Amelia Bono vuelve a demostrar que su estilo se mueve en un delicado equilibrio entre comodidad y tendencia. Acostumbrada a compartir en redes sociales muchos de sus estilismos diarios, la hija del ex ministro José Bono ha sido vista recientemente en un plan muy familiar que ha vuelto a captar la atención de quienes siguen de cerca su forma de vestir.

En esta ocasión, la escena no tenía nada de excepcional: acudir a ver jugar al fútbol a uno de sus hijos. Sin embargo, como suele ocurrir con las figuras públicas que han convertido su imagen en un referente de estilo cotidiano, incluso los looks más sencillos terminan generando conversación. Y en esta ocasión el protagonismo no estaba en el abrigo, ni en los vaqueros, sino en el calzado.

Lejos de optar por algunos de los modelos que dominan actualmente el panorama urbano, como las populares Adidas Samba o las clásicas Adidas Gazelle, Amelia Bono ha apostado por unas deportivas de New Balance que reúnen tres cualidades muy buscadas esta temporada: funcionalidad, diseño deportivo y versatilidad estética.

Las zapatillas de la temporada

Las jornadas familiares, especialmente cuando implican actividades al aire libre o desplazamientos constantes, exigen prendas que permitan moverse con comodidad. Ese parece haber sido precisamente el criterio que ha guiado la elección de la influencer.

El modelo elegido por Amelia Bono está diseñado para acompañar el movimiento continuo, algo especialmente útil en planes como pasar varias horas al borde de un campo de fútbol siguiendo un partido infantil. En este tipo de situaciones, el confort deja de ser un simple detalle para convertirse en un requisito fundamental.

Las zapatillas, disponibles actualmente en la plataforma de moda online Zalando por un precio aproximado de 145 euros, presentan una estructura ligera pensada para facilitar la movilidad durante todo el día. Se trata de un diseño que encaja perfectamente en la tendencia actual de calzado técnico reinterpretado para el uso cotidiano.

El material exterior está fabricado en malla de tejido sintético, una elección habitual en el calzado deportivo contemporáneo por su capacidad para ofrecer ligereza y permitir una buena ventilación del pie. Este tipo de estructura facilita que el calzado resulte transpirable, una característica especialmente valorada cuando se utiliza durante muchas horas seguidas.

Un diseño práctico y funcional

Más allá de su funcionalidad, uno de los aspectos que explica el éxito creciente de este tipo de zapatillas es su capacidad para integrar elementos técnicos sin renunciar a una estética limpia. En el caso del modelo elegido por Amelia Bono, la apariencia mantiene una línea deportiva, pero con un diseño lo suficientemente discreto como para integrarse con facilidad en estilismos urbanos.

El interior del calzado está confeccionado con un tejido suave que favorece la sensación de comodidad desde el primer uso. A ello se suma una plantilla textil que contribuye a mejorar la estabilidad de la pisada, mientras que la suela de fibra sintética aporta resistencia y durabilidad.

Otro de los elementos que define el modelo es su estructura transpirable. La ventilación se refuerza mediante pequeños detalles calados integrados en el diseño, que además de cumplir una función estética ayudan a mejorar la circulación del aire en el interior del zapato.

La forma también responde a criterios de confort. La puntera redonda permite un movimiento natural del pie, mientras que el tacón plano evita tensiones innecesarias durante largas caminatas o jornadas prolongadas de actividad. El cierre mediante cordones completa el diseño, ofreciendo la posibilidad de ajustar el calzado de forma personalizada según las necesidades de cada usuario.

La pasión por el deporte

Más allá del caso concreto de la influencer, el éxito de este tipo de zapatillas refleja una tendencia mucho más amplia. En los últimos años, el estilo deportivo ha dejado de estar reservado exclusivamente a la práctica de ejercicio para convertirse en uno de los pilares del vestuario.

En el día a día pueden integrarse fácilmente con vaqueros, sudaderas o leggings, creando conjuntos cómodos y desenfadados. Pero también funcionan con estilismos más relajados, como vestidos informales o pantalones de corte amplio, una mezcla que se ha convertido en una de las señas de identidad de la moda actual.

En ese contexto, figuras como Amelia Bono desempeñan un papel relevante como prescriptoras de tendencias. Sus elecciones, especialmente cuando se producen en escenarios cotidianos y alejados de los eventos oficiales, suelen conectar con un público que busca inspiración realista para su propio estilo diario.

La aparición de estas deportivas de New Balance en uno de sus planes familiares vuelve a confirmar esa tendencia: prendas cómodas, funcionales y versátiles que permiten afrontar el ritmo del día a día sin renunciar a una estética cuidada.

En definitiva, el modelo que ha elegido la empresaria resume bien el espíritu de la moda actual. Un calzado pensado para moverse, adaptarse a distintos contextos y acompañar la rutina diaria con naturalidad, demostrando que el confort y el estilo ya no son conceptos opuestos, sino dos elementos cada vez más inseparables en el armario contemporáneo.