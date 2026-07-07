El secreto de la sonrisa de Amelia Bono en su 45 cumpleaños tiene nombre… y también un deseo

Amelia Bono ha dado la bienvenida a los 45 años rodeada de cariño, buenos deseos y con la tranquilidad de estar atravesando una de las etapas más plenas de su vida. La empresaria e influencer ha celebrado esta fecha tan especial con una comida íntima en Madrid, compartiendo con sus seguidores algunos de los momentos más significativos de la jornada y desvelando el deseo que pidió al soplar las velas: «Se cumplirá, lo sé».

Fiel a su estilo cercano y natural, Amelia Bono mostró en sus redes sociales cómo vivió su cumpleaños, una celebración marcada por la sencillez y el protagonismo de las personas que forman parte de su vida. Durante el día disfrutó de una comida con una amiga, recibió un bonito ramo de flores y compartió una imagen del instante en el que soplaba una vela colocada sobre un postre, acompañando la fotografía con un mensaje cargado de optimismo y esperanza.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó con otra publicación en la que aparecía junto a sus cuatro hijos: Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime. En la imagen, todos caminaban de la mano mientras subían unas escaleras, una instantánea que simboliza el fuerte vínculo familiar que siempre ha defendido. Junto a ella, Amelia Bono expresó cuál era el verdadero deseo que había pedido en su cumpleaños: seguir compartiendo la vida con sus hijos sin dejar de caminar juntos. Un mensaje que emocionó a muchos de sus seguidores y que recibió numerosas felicitaciones de amigos y rostros conocidos del mundo de la televisión y el entretenimiento.

La celebración también dejó claro que Amelia Bono sigue siendo un referente de estilo. Para la ocasión eligió un vestido azul de inspiración lencera en un intenso azul eléctrico, una de las tonalidades más destacadas de la temporada estival. El diseño, confeccionado en tejido satinado, destacaba por su escote en pico, los finos tirantes cruzados en la espalda y una favorecedora silueta fluida que aportaba movimiento y sofisticación. Completó el conjunto con unas sandalias negras planas, un bolso minimalista, grandes gafas de sol y joyas doradas, logrando un estilismo fresco, elegante y muy veraniego.

El vestido de Zadig & Voltaire confirma la apuesta de Amelia Bono por prendas atemporales capaces de mantenerse vigentes temporada tras temporada. Su forma de combinar piezas de lujo con básicos sencillos la ha convertido en una de las influencers de moda más seguidas e inspiradoras, demostrando que la elegancia reside muchas veces en la sencillez.

Más allá de la moda, Amelia Bono llega a los 45 años enamorada de Alejandro Reina y viviendo un excelente momento tanto en el ámbito personal como sentimental. Tras su separación definitiva de Manuel Martos, con quien mantiene una excelente relación por el bienestar de sus cuatro hijos, la influencer volvió a encontrar el amor junto al entrenador personal Alejandro Reina. La pareja hizo pública su relación a finales de 2025 y desde entonces no ha ocultado la felicidad que comparte. En varias ocasiones, Amelia Bono ha explicado que atraviesa una etapa de serenidad, equilibrio y gratitud. Ha asegurado sentirse muy feliz al lado de Alejandro Reina, una persona que le aporta tranquilidad y con quien comparte muchas aficiones, especialmente el deporte, el running y la naturaleza. Ambos disfrutan de escapadas, actividades al aire libre y retos deportivos que fortalecen aún más su relación.

Precisamente, el running ha sido uno de los grandes protagonistas del último año para Amelia Bono. La empresaria ha convertido esta disciplina en una parte fundamental de su rutina y, tras meses de entrenamiento y esfuerzo, consiguió completar su primera maratón en Nueva York, un desafío que supuso un importante logro personal. Su evolución deportiva ha inspirado a muchos de sus seguidores, que han seguido de cerca cada uno de sus entrenamientos y progresos.

Pero además de compartir kilómetros, Amelia Bono y Alejandro Reina también disfrutan de aventuras en la montaña, senderismo y escapadas donde el contacto con la naturaleza ocupa un lugar destacado. La influencer suele mostrar estas experiencias con el sentido del humor que la caracteriza, relatando las anécdotas y los retos que viven juntos.