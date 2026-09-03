Así será el primer día de la princesa Leonor en la universidad: paella, yincana y un concierto del hijo de Aitana Sánchez-Gijón

La princesa Leonor está a punto de empezar una nueva e ilusionante etapa. Después de completar su formación militar, el próximo lunes, 7 de septiembre, se incorporará a la Universidad Carlos III de Madrid como una alumna más. Y lo hará para cursar el Grado de Ciencias Políticas del campus de la localidad de Getafe. En su primer día, la heredera al trono tendrá la presentación de la titulación que ha escogido, la cual está programada para que tenga lugar entre las 09:00 y las 10:30 horas. En ella, habitualmente, los profesores y el decano explican el plan de estudios, los horarios y las salidas profesionales en las que pueden especializarse una vez se gradúen. Aunque lo cierto es que, en el caso de Leonor, simplemente le servirá para adquirir conocimientos que en un futuro le serán necesarios para desempeñar su rol como jefa del Estado.

El martes 8 de septiembre será una jornada mucho más animada que la anterior. Y es que, después de conocer de la mano de los responsables académicos los detalles del grado, todos los nuevos alumnos, incluida la princesa Leonor, están invitados a una programación de bienvenida con actividades de todo tipo: desde una comida con paella hasta un festival de música, torneos de ajedrez, diversos talleres y una yincana deportiva. Además, los estudiantes veteranos también ejercerán como orientadores de los recién llegados y les asesorarán sobre cualquier duda que puedan tener.

Entre los conciertos que se espera que tengan lugar destaca, sin lugar a dudas, el que realizará Teo Lucadamo, el hijo mayor de Aitana Sánchez-Gijón. Tiene 25 años y es rapero, músico y productor. Entre sus canciones más conocidas se encuentran Ritmo, La Tostada y Doritos.

La princesa Leonor ha sido aceptada por la Universidad Carlos III sin ningún tipo de trato de favor. Sin embargo, su llegada al campus no pasará desapercibida y es previsible que, durante sus primeros días, su presencia despierte una gran expectación entre alumnos y profesores. Es por ello por lo que se espera que la universidad ponga en marcha un dispositivo especial que permita compaginar las necesarias medidas de seguridad en torno a la heredera al trono con el normal desarrollo de su actividad académica y la del resto de estudiantes.

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Las asignaturas que cursará la princesa Leonor en su primer año universitario

El primer cuatrimestre de cualquier carrera se basa en impartir las herramientas fundamentales para adentrarse en la materia específica de la carrera. En el caso de Ciencias Políticas de la UC3M, Leonor tendrá cinco asignaturas: Fundamentos de Ciencia Política, Introducción a la Sociología (con posibilidad de cursarla en inglés), Metodología de Investigación en Ciencias Sociales, Teoría del Derecho y Competencias digitales para el uso de la información y Estrategias de Expresión.

El segundo cuatrimestre se introducen contenidos más políticos y analíticos en cinco nuevas asignaturas: Actores políticos, Estadística aplicada a las Ciencias Sociales I, Historia política y social, Política mundial y Teoría política y tradiciones de pensamiento.