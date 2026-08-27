Dos expertas explican cómo evitar que se rompan las uñas en verano: «Hidratación, nutrición y protección»

Tantas horas en el agua, seguidas de días de mucho calor, provocan que las uñas se rompan con mayor facilidad. Y no sólo eso, también se escaman, se ablandan y pierden la forma y estructura que venías trabajando hasta ahora. Eso es un problema porque, además, las uñas se vuelven parte de los looks del verano, haciendo de las manicuras un punto donde dejar que los colores más eclécticos y de temporada se entiendan como una extensión permanente de tu estilo. Hemos preguntado a varias especialistas cómo puedes hacer para que las uñas no sufran las consecuencias del verano y qué productos son los que nos recomiendan.

¿Por qué se rompen las uñas en verano?

En verano las uñas pueden percibirse más blandas porque están más expuestas al agua, la humedad, el calor y productos que alteran su estructura, y la explicación de por qué sufren tanto estos daños se encuentra en su propia composición. Aude Peyrefiche, directora nacional Vitry España, explica que la uña está formada principalmente por queratina, «una proteína que tiene cierta capacidad de absorber agua». Ese proceso repetido de «mojar-secar» puede hacer que la uña se vuelva más frágil, se descame o se rompa con mayor facilidad porque «cuando pasamos más tiempo en piscinas, playa, duchas frecuentes o lavándonos las manos, la lámina ungueal se hidrata en exceso, se hincha ligeramente y después, al secarse, pierde flexibilidad».

¿La permanente es una solución?

Marta Nieto, embajadora de Neonail, explica que una opción que puede ayudarte a que no se ablanden podría ser la manicura permanente: «No hace que se endurezca la uña, sino porque aporta un soporte/refuerzo que hace que esta se flexione menos», explica. Esto puede dar confusión porque, por mucho que la uña se sienta endurecida, por dentro puede que su firmeza no sea como parece.

Y por si te lo estás planteando: no, hacerse la permanente no es el remedio para mejorar las uñas en verano. «La uña natural sigue absorbiendo y perdiendo agua, por lo que sí puede ablandarse internamente, aunque no lo percibamos igual. La diferencia está en que el esmalte actúa como una barrera superficial, no en la estructura de la uña», explica Aude Peyrefiche.

Porque a la falsa sensación de dureza de la uña con la permanente, se une el problema de las retiradas agresivas o cuando se lleva de forma continua sin periodos de recuperación. Según Aude Peyrefiche, «en esos casos puede aumentar la fragilidad, la deshidratación y la descamación». En resumen: «La manicura permanente protege y endurece de forma temporal la superficie, pero no impide que la uña natural siga su ciclo de hidratación y deshidratación», apunta la experta.

¿Cómo cuido las uñas?

Lo primero para cuidar las uñas durante el verano es ser consciente de los malos hábitos que llevas a cabo en el día a día y que, sin quererlo, ponen en riesgo la salud de tus uñas. Algo que puede hacer que se ablanden, y que no sólo depende de la temporada de verano, es el contacto con el agua. Algo que ambas expertas coinciden en que puede darse incluso al limpiar, «especialmente con movimientos agresivos que pueden favorecer que se abran las capas de queratina», destaca Aude Peyrefiche.

A lo que Marta Nieto añade que «también son los productos abrasivos de limpieza o no usar guantes» los que pueden jugar en contra de la firmeza de las uñas. Si encima utilizas las uñas como herramienta sin tener en cuenta que en esta época están más blandas, estás comprando papeletas para que la uña se exponga a una ruptura con mayor facilidad.

Para mantener unas uñas más resistentes y flexibles, Marta Nieto recomienda «aplicar aceite de cutícula todas las noches, añadir a esta rutina una crema de manos y, en el caso de no llevar manicura semipermanente, podemos aplicar bases fortalecedoras». Aude Peyrefiche destaca que es importante combinar hidratación, nutrición y protección e introducir productos de cuidado que incorporen los siguientes ingredientes:

Polvo de diamante : conocido por su dureza y resistencia, ofrece un efecto endurecedor inmediato en las uñas.

Extracto de raíz de apio : ayuda a fortalecer las uñas.

Silicio orgánico: activa y libera silicio activo al contacto con la piel o la uña para fortalecer la estructura de la uña.

Ácido glicólico : mejora la resistencia de la uña, alisa y repara.

Extracto de raíz de apio : endurece, protege, aporta dureza y brillo a la uña.

Aceite de coco: hidrata y fortalece las uñas débiles en profundidad. Al ser rico en vitamina E, el aceite de coco es antioxidante y perfecto para fortalecer las uñas naturalmente y evitar que se vuelvan quebradizas o estén muy débiles. También tiene propiedades antifúngicas y antimicrobianas.

Aceite de almendra dulce : rico en ácidos grasos, como omega 3 u omega 9, y vitaminas de tipo A, B, C, D y E. Nutre e hidrata en profundidad las uñas y cutículas.

Aceite de jojoba : hidrata y regenera gracias a su contenido en vitamina E, ácido linoleico y ceramidas. También posee propiedades antibacterianas y antifúngicas.

Plastificante patentado: ayuda a reducir la fragilidad de las uñas limitando la penetración del agua y protegiéndolas contra daños mecánicos y ambientales.

Productos que te recomendamos

‘Cuidado Reparador Pro’Diamant’, de Vitry

Enriquecido con polvo de diamante, el cuidado Reparador Pro’Diamant de Vitry ofrece un efecto endurecedor inmediato en las uñas. Para notarlo de forma correcta, debes aplicar una capa cada dos días, desmaquillando las uñas entre una aplicación y otra; incluso puedes usarlo como base previa al esmalte de uñas. PVP: 19,50 €.

Aceite de uñas y cutículas, de Vitry

Este aceite para uñas y cutículas se puede aplicar tanto en la uña al desnudo como en la uña esmaltada. Incorpora tres aceites, coco, almendra dulce y jojoba, para cuidar al máximo la uña y fortalecerla. Aplícalo preferiblemente por la noche y realizando masajes circulares. PVP: 12 €.

Fortalecedor de uñas Isdin ‘Si-Nails’

Este producto es uno de los más recomendados por los dermatólogos para cuidar las uñas y endurecerlas. Su fórmula incorpora silicio, ácido hialurónico, resinas fortalecedoras y aceite de lentisco. PVP: 26,90 €.

Catrice ‘Stronger Than Ever’

Con extracto de apio y ácido glicólico, este endurecedor es una alternativa más económica a los anteriores y con buenos resultados para conseguir unas uñas cuidadas y perfectas. PVP: 2,50 €.