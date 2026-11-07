Cómo proteger la piel del frío: las cremas que no pueden faltar en tu rutina facial de invierno

Hace un par de días preguntábamos a diferentes expertos cuáles eran los motivos por los que la piel se sentía más seca y tirante durante esta época del año. Aunque el frío parezca reconfortar tras meses de tanto calor, la piel ha comenzado a resentirse y toca aprender cómo cambiar la rutina de cuidados para que se adapte a estas nuevas necesidades. La teoría ya la tenemos; ahora toca buscar qué fórmulas son esas que nos van a ayudar a conseguir una piel mucho más firme y que van a hacer que toda la rutina diaria de cuidado se sienta completa.

Antes de pasar a las fórmulas, vamos a recordar qué es lo que los expertos nos dijeron. Lo que ocurre en invierno es que la piel necesita mantener la hidratación y preservar la función de la barrera. Es decir, que hay que configurar la rutina facial con una doble función: hidratación y protección. Sólo así conseguirás que las cremas que utilizas den un resultado real.

Luego están los ingredientes. Respondiendo a estas necesidades, los expertos nos recomendaron utilizar activos hidratantes, como el ácido hialurónico, además de bioceramidas o ceramidas, niacinamida y manteca de karité. Viendo que el frío reseca y puede generar molestias, otra familia de activos a tener en cuenta es aquella que actúa como calmante o acondicionador, como pantenol, alantoina, niacinamida; así como componentes grasos que mejoran la elasticidad y ayudan a reducir la sensación de sequedad.

Cremas para hidratar el rostro en invierno

‘Gravity Control Power Essence’, de Lab Tech

Este sérum es perfecto para pieles con falta de densidad. Su fusión de activos consigue devolver a la piel el volumen y la imagen que necesita, además de introducir todos los grandes activos que tu piel va a demandar en esta época del año. Y es que esta crema cuenta con péptidos biomiméticos, un complejo precursor de NAD+, colágeno, elastina y ácido hialurónico.

‘Lotion Intense 7xHA Super Deep Hydrator’, de Hada Labo Tokyo

Antes de aplicar el sérum y la crema, un paso que no debería perderse es la loción. Su eficacia lo prueba: ayuda a la piel a sumar un boost de hidratación y prepara al rostro para absorber mejor los ingredientes que vamos a aplicar a continuación. En este caso, esta loción incorpora siete tipos de ácido hialurónico para proporcionar hidratación y ayudar a mantener la piel suave y flexible.

‘Epilift cuello y escote’, de HD Cosmetic Efficiency

¿Qué hay del cuello y el escote? En la mayoría de las ocasiones son dos áreas que se pasan por alto en las rutinas de belleza y que, sin embargo, requieren de ayuda casi tanto como el rostro, ya que son áreas que tienen algo más de necesidad que el resto del cuerpo. En este caso, desde HD Cosmetic Efficiency recomiendan su gel-crema formulado a base de ácido hialurónico de bajo peso y un complejo que incorpora polisacáridos, beta-glucanos de avena, trehalosa, extracto de cebada y agentes hidratantes.

‘Pro-Collagen Banking Water Cream’, de Dermalogica

Otro boost hidratante es el que combina un complejo de péptidos con aminoácidos de colágeno, glicinato de zinc y dipéptido de carnosina para ayudar a preservar colágeno y elastina. Su fórmula se refuerza con agua de manantial marina rica en minerales, PCA de sodio y trehalosa para una hidratación profunda. Además, incorpora extractos de gardenia antioxidante, alga roja extremófila y trébol blanco que apoyan la barrera cutánea y la elasticidad.

‘Multi-purpose shea butter’, de L’Occitane

La manteca de karité es uno de los grandes agentes para hidratar en profundidad, nutrir y proteger la piel, gracias a su alto contenido de ácidos grasos y vitaminas A, D, E y F. Es por eso que esta fórmula natural de L’Occitane será uno de tus aliados perfectos para llevar siempre contigo en el neceser, ya que vale tanto para el rostro como para las áreas más sensibles del cuerpo, incluido el cabello.

‘Watercress & Copper Lyric’, de Byoode

Con la siguiente fórmula hablamos de un suero de la firma Byoode con efecto luminador, con poder cicatrizante, seborregulador y antiinflamatorio. Cuenta para ello con un auténtico cóctel de activos combinados que comienzan por el gluconato de cobre y la niacinamida, además de minerales esenciales, y la okra, que dejan la piel con un aspecto luminoso y saludable.