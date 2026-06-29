Colate y su hijo en Pedraza, el pueblo del castillo de Santiago Segura, en espera del juicio con Paulina Rubio
En plena calma de la villa segoviana de apenas 340 habitantes, Colate Vallejo-Nágera ha reaparecido junto a su hijo Andrea Nicolás en unos días marcados por la desconexión. La escapada a Pedraza llega apenas unas semanas después del mediático juicio que le enfrentó a Paulina Rubio por la custodia de su pequeño, un proceso que quedó visto para sentencia y en el que se decidirá en los próximos meses dónde residirá finalmente el adolescente de 15 años, que ha solicitado cambiar su lugar de vida. Mientras la justicia estadounidense delibera, padre e hijo han optado por reencontrarse.
El escenario elegido ha sido Pedraza, un enclave que conoce bien y donde suele pasar temporadas junto a su familia. Allí se encuentra el imponente Gran Castillo de Pedraza, adquirido por Santiago Segura y José Mota, que este fin de semana ha acogido la inauguración de Caprichos Musicales, un evento cultural que ha convertido la fortaleza en un punto de encuentro entre música, arte y vida social.
En ese ambiente festivo y de puertas abiertas, Colate ha disfrutado de unos días especialmente familiares. No ha estado sólo con su hijo: también le ha acompañado su hermana, la chef Samantha Vallejo-Nágera, junto a varios de sus hijos, entre ellos Cloe, Pedro, Patrick y Diego. Una estampa familiar que el propio empresario ha querido compartir en redes sociales.
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En su perfil de Instagram, Colate ha publicado varias imágenes recorriendo las calles empedradas del municipio junto a Andrea Nicolás, además de momentos con el resto de la familia.