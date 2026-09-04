El ingrediente desconocido que mucha gente pasa de largo y que hace única a la auténtica horchata valenciana

La horchata es la bebida más popular de la Comunidad Valenciana y un motivo de orgullo para esta tierra que es la única capaz de hacer florecer el ingrediente secreto de este elixir: la chufa. Estos pequeños tubérculos que proceden de la planta juncia avellanada crecen principalmente en la Alboraya y desde tiempos inmemoriales son la materia principal de una bebida refrescante e incluso energética, por las buenas propiedades nutricionales con las que cuenta. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el ingrediente secreto de la horchata.

«Bebida hecha con chufas u otros frutos, machacados, exprimidos y mezclados con agua y azúcar». Así define la Real Academia Española lo que es la horchata, la bebida más popular de la Comunidad Valenciana y uno de los grandes manjares que puedes degustar si te dejas caer por el Mediterráneo. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen de la Chufa de Valencia recoge en su página web el momento en el que originó el nombre de la horchata y esto data de los tiempos del rey Jaime I de Aragón, Jaume I el Conquistador.

Como indican en esta página web, la leyenda cuenta que una joven ofreció una bebida blanca y dulce al rey Jaime I de Aragón. Complacido, preguntó: «¿Qué es això?» (¿Qué es esto?) y ella respondió: «Es leche de chufa». Su respuesta dio lugar al nombre de horchata, ya que dijo lo siguiente: «¡Això no és llet, això és or, xata! (Esto no es leche, es oro, chata). Según cuenta la leyenda, a partir de ahí se aplicó este nombre a esta bebida blanca elaborada a base de agua, azúcar y chufas. Otros libros de historia señalan que la palabra horchata viene del latín hordeata, pero que esta palabra habría llegado a España a través del mozárabe, por lo que se incluyó la ch que da lugar a la palabra que conocemos hoy en día.

El ingrediente secreto de la horchata

Independientemente de su origen, lo que está claro son los ingredientes de la horchata, que son el agua, el azúcar y la chufa. «La horchata de chufa de Valencia, que tradicionalmente se considera una bebida refrescante, es algo más que eso, un producto refrescante e imprescindible en la dieta mediterránea por sus innumerables beneficios para la salud», informan desde la página web oficial de la denominación de origen de la chufa.

Investigaciones realizadas a lo largo de la historia han demostrado que esta bebida tiene grandes propiedades digestivas por su alto contenido en almidón y aminoácidos. Además, expertos de la Universidad de Valencia también destacan que la horchata es rica en minerales como el fósforo, el magnesio, potasio, calcio y el hierro, además de grasas insaturadas y proteínas. Además, también es un alimento bajo en sodio. Desde esta página también señalan las ventajas principales de la horchata, que son las siguientes: