Noruega desafía las leyes marítimas y envía un dron a casi 6 kilómetros de profundidad para descubrir qué ha estado oculto en el fondo del océano Ártico

Noruega ha desplegado un dron submarino autónomo a una profundidad cercana a los 6.000 metros para cartografiar el lecho marino en el norte del Mar de Noruega, una región situada en el límite del Ártico. El vehículo HUGIN Superior, desarrollado por Kongsberg, está diseñado para obtener imágenes de alta resolución que permitan identificar relieves, estructuras y posibles vestigios que han permanecido ocultos en el fondo oceánico durante miles de años.

Teniendo en cuenta que la luz solar no alcanza tal profundidad, el vehículo depende en gran medida de sistemas acústicos. Estos emiten ondas sonoras y analizan el eco que rebota en el entorno, de forma similar a la ecolocalización que utilizan los murciélagos. Gracias a esta tecnología, el dron puede elaborar mapas muy detallados del lecho marino e identificar pendientes, fisuras, relieves, objetos y otras estructuras que resultarían difíciles de detectar desde la superficie.

Noruega estudia el fondo oceánico

Para Noruega, la información obtenida tiene un valor que va más allá de la investigación científica. El lecho marino es un espacio estratégico donde se encuentran oleoductos, cables submarinos e infraestructuras clave para la energía, el medio ambiente y la seguridad. En este contexto, el HUGIN Superior dispone de sonar de apertura sintética, sonar multihaz, cámaras, un perfilómetro láser, un sistema para analizar las capas del subsuelo marino, magnetómetro y sensores ambientales capaces de medir metano, dióxido de carbono, oxígeno y la turbidez del agua. Gracias a este equipamiento, el dron no sólo cartografía el fondo oceánico, sino que también detecta cambios e indicadores químicos presentes en el agua.

Esta tecnología también permite localizar posibles fugas, emisiones de gas natural, estructuras enterradas y zonas que requieren un seguimiento más detallado. El HUGIN Superior mide alrededor de 6,6 metros de longitud y tiene un peso aproximado de 2.200 kilogramos. En determinadas misiones puede permanecer operativo durante más de 72 horas, mientras que su sonar es capaz de cartografiar cerca de 4,5 kilómetros cuadrados del lecho marino cada hora

La exploración de estas zonas se remonta al siglo XIX, cuando las tripulaciones utilizaban pesas sujetas con cuerdas para calcular la profundidad y obtener las primeras referencias del relieve submarino. En la actualidad, esa labor se lleva a cabo mediante sonares, robots autónomos y grandes volúmenes de datos. El objetivo es elaborar un mapa preciso y detallado del lecho marino, capa por capa, que permita identificar la ubicación de estructuras submarinas, analizar las características del terreno y evaluar posibles riesgos para las infraestructuras instaladas en el fondo oceánico.

Atlantique | Succès pour la mission Calliope 📢

Du 28 avril au 8 mai, un BSAM de la @MarineNationale a mené la mission Calliope en Atlantique, utilisant le drone sous-marin Hugin Superior pour explorer les fonds marins à 3 000 mètres de profondeur. 🎯 Objectifs :

➡️… pic.twitter.com/hRy2wTaOY5 — Préfecture maritime et commandement en chef ATLANT (@premar_ceclant) June 2, 2026

Según explicó la Dirección Noruega de Operaciones Marítimas, la incorporación del nuevo vehículo submarino autónomo (AUV) reforzará la capacidad del país para recopilar información científica y técnica en zonas marinas de difícil acceso. Hilde Braut, subdirectora de Nuevas Industrias, afirmó que contar con medios propios de cartografía permitirá mejorar el conocimiento de las áreas de gran profundidad y favorecer una gestión más eficaz y fundamentada de estos espacios. Además, indicó que la información recopilada ofrecerá una imagen más precisa de la geografía submarina de Noruega y constituirá una valiosa base para futuras investigaciones y estudios.

Hugin Superior

El HUGIN Superior está diseñado para operar a profundidades de hasta 6.000 metros, lo que le permite explorar regiones remotas del fondo oceánico que resultan difíciles de estudiar mediante técnicas convencionales. El vehículo es operado por el Centro Noruego de Datos Marinos (NORMAR), perteneciente a la Universidad de Bergen.

Gracias a esta tecnología, Noruega fortalece su capacidad para cartografiar de forma autónoma las zonas de aguas profundas y ampliar el conocimiento sobre los océanos. Hasta ahora, gran parte de estas tareas dependían de campañas específicas con buques especializados o de servicios externos, mientras que disponer de un AUV propio permite obtener datos de manera más continua y con un mayor control científico.

A diferencia de un submarino tripulado, el HUGIN Superior funciona de forma autónoma. Antes de cada misión se programa su recorrido y, una vez sumergido, sigue la ruta establecida mientras explora el fondo marino sin intervención constante desde la superficie. Durante la operación, sus sensores recopilan información sobre el relieve, las estructuras, los objetos y las características del terreno. Su herramienta principal es el sonar, un sistema que utiliza ondas sonoras para analizar el entorno submarino.

El sonar emite pulsos acústicos que se propagan por el agua, rebotan en el fondo o en objetos sumergidos y regresan al vehículo. A partir de esos ecos, el dron reconstruye con gran precisión la forma del paisaje submarino.La principal ventaja del HUGIN Superior es la calidad de los datos que obtiene; puede generar mapas de alta resolución del fondo oceánico, identificar formaciones del terreno, localizar objetos y estudiar estructuras geológicas que antes resultaban mucho más difíciles de analizar.