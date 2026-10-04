Los meteorólogos coinciden y lo dejan claro: qué pasaría si la niebla desapareciera y por qué es más importante de lo que crees

La niebla es un fenómeno meteorológico muy importante para los ecosistemas de todo el mundo y especialmente para los bosques tropicales, donde constituye una valiosa fuente de agua. Las gotas que desprende van directas a las plantas y ahí forman gotas más grandes que pueden ir al suelo, por lo que también son importantes por su contenido de agua líquida. Expertos en meteorología también han avisado de la importancia de la niebla y sobre qué pasaría si este fenómeno, desconocido por muchos, deja de producirse a diario.

«Nube muy baja, que dificulta la visión según la concentración de las gotas que la forman». Así es como la Real Academia Española define la palabra niebla, que la Organización Meteorológica Mundial la define como: «Suspensión en el aire de gotitas de agua muy pequeñas, habitualmente microscópicas, que reducen la visibilidad en la superficie de la Tierra».

La explicación científica dice que este fenómeno se produce cuando el aire húmedo se enfría hasta alcanzar la temperatura del rocío y pierde la capacidad de retener el agua en forma gaseosa. Ahí se produce el efecto de condensación, por el que el exceso de vapor se transforma en microgotas líquidas que, al unirse a las partículas suspendidas en el aire como el polvo o el polen, dan lugar a este fenómeno meteorológico.

La importancia de la niebla para la Tierra

La importancia de la niebla en muchas ocasiones es olvidada por los expertos en tratar estos fenómenos meteorológicos y una última publicación que hizo hace unos meses énfasis en la desaparición de la niebla ha hecho a un grupo de científicos realizar un estudio sobre este suceso que afecta a la zona del Pacífico.

Peter Weiss-Penzias, químico atmosférico de la Universidad de California (UC) del condado de Santa Cruz, ha destacado, según recoge el diario Clarín, la importancia de la niebla en el Valle Central de California, donde se registran temperaturas de hasta 35 ºC y cuando aparece este fenómeno, actúa de aire acondicionado natural para rebajar la temperatura sofocante.

Además, este experto en la materia deja claro en la información que recoge el citado medio que la niebla proporciona un agua vital para conservar los cultivos de la zona, que es una de las mayores exportadoras del mundo y que abastece de lechuga y fresas a tres cuartas partes de los Estados Unidos. Por ello, la desaparición de esta niebla se consideraría dramática desde el punto de vista económico en esta zona del norte de América.

En declaraciones realizadas a la revista Science y que recoge el diario Clarín, Sara Baguskas, biogeógrafa de la Universidad Estatal de San Francisco, ha informado que «la niebla ha sido, en cierto modo, la gran olvidada» y no debería de serlo, ya que a efectos de contaminación también es muy importante su presencia en las grandes ciudades.

Debido a la importancia que la niebla puede tener en el futuro de California, un consorcio académico ha conseguido una financiación de 3,65 millones de dólares para realizar un estudio durante cinco años para un proyecto que estudiará la niebla costera en California, su aporte hídrico y los contaminantes que arrastra. Para ello, se capturará agua en 15 emplazamientos de California con modelos climáticos de alta precisión liderados por Travis O’Brien.