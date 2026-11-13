Un volcán en el ecuador podría enfriar Europa durante años: por qué las erupciones tropicales tienen un mayor impacto en el clima global

Una investigación publicada recientemente en la revista Geophysical Research Letters ha analizado hasta qué punto la ubicación de un volcán puede condicionar el enfriamiento del hemisferio norte. Estudios anteriores habían señalado que las erupciones volcánicas registradas en latitudes medias, entre los 30º y los 70º, conocidas como «extratropicales», provocan un descenso de las temperaturas más acusado que las erupciones tropicales de una magnitud similar. Para llevar a cabo el trabajo, los científicos utilizaron un modelo climático de la NASA con el que simularon distintos escenarios de erupciones tropicales y extratropicales.

En las simulaciones tuvieron en cuenta las cantidades de gases de azufre liberadas a la atmósfera, así como las diferencias entre las erupciones ocurridas durante el verano y el invierno. Aunque los resultados no mostraron evidencias de que la localización del volcán provoque un mayor enfriamiento en el hemisferio norte, sí revelaron que las erupciones extratropicales duplican el enfriamiento.

El volcán de Ecuador que podría provocar un enfriamiento en Europa

¿Las erupciones extratropicales podrían provocar un descenso térmico debido a la concentración de aerosoles microscópicos en el hemisferio norte? El Dr. Zachary McGraw, de la Universidad de Columbia, y su equipo contrastaron esta hipótesis con registros climáticos históricos para conocer cómo afectaron al clima las erupciones tropicales y extratropicales. Para ello, recurrieron a los anillos de los árboles, un indicador natural que permite reconstruir las condiciones climáticas de épocas pasadas. Su anchura varía en función de las condiciones ambientales: crecen más durante las estaciones cálidas y húmedas, mientras que son más estrechos cuando predominan el frío y la sequedad.

Los investigadores estudiaron registros de anillos de árboles relacionados con varias erupciones volcánicas, entre ellas la ocurrida en Islandia en 1783, otra registrada en latitudes medias en el año 536 d. C. y una tercera en Alaska en el 43 d. C. Ante la escasez de erupciones extratropicales modernas que permitieran realizar comparaciones, llevaron a cabo simulaciones de más de 100.000 erupciones de características similares y analizaron el enfriamiento posterior. Después, contrastaron estos resultados con los datos de numerosas erupciones tropicales producidas a partir del año 750 d. C.

Fue así como concluyeron que el enfriamiento del hemisferio norte podría deberse a las erupciones tropicales. Por su parte, las extratropicales se producen con menos frecuencia, por lo que contribuyen en menor medida al descenso de las temperaturas. Además, los aerosoles generados sólo permanecen nueve meses en la atmósfera, frente a los tres años que pueden alcanzar los procedentes de erupciones tropicales. Esta diferencia se explica, entre otros factores, porque los gases de azufre se liberan a menor altitud, los aerosoles son eliminados con mayor facilidad por las precipitaciones de lluvia y nieve en regiones frías y húmedas, y las corrientes atmosféricas los transportan desde las latitudes medias hacia los polos.

Gracias a la comparación de los registros históricos con las simulaciones, los científicos pudieron comprender cómo influyen las erupciones volcánicas en las temperaturas y estudiar sus efectos de las tendencias climáticas a largo plazo provocadas por otros factores, como las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano. Los resultados apuntan a que las erupciones tropicales influyen en mauor medida en el enfriamiento del hemisferio norte que las extratropicales.

Estos conocimientos podrían ayudar a mejorar los modelos sobre la distribución de aerosoles en la atmósfera y a evaluar posibles consecuencias sobre la agricultura y la seguridad alimentaria mundial. También permitirían estudiar los riesgos de escasez de recursos, las posibles tensiones geopolíticas y la necesidad de desarrollar estrategias para anticiparse a los impactos climáticos.

«Las erupciones volcánicas pueden enfriar la superficie terrestre durante años al dispersar aerosoles reflectantes por la estratosfera. Análisis recientes sugieren que las erupciones en las regiones extratropicales del hemisferio norte enfrían esta región varias veces más que erupciones tropicales comparables. Mediante un amplio conjunto de simulaciones de modelos climáticos, demostramos que esto no es así: una erupción extratropical enfría el hemisferio norte como máximo el doble que una erupción tropical de tamaño similar, lo que concuerda con la observación de que los aerosoles se concentran principalmente en un hemisferio tras las erupciones extratropicales, mientras que se dispersan entre ambos hemisferios tras las erupciones tropicales.

También analizamos reconstrucciones de temperatura, que confirman nuestro hallazgo, y explicamos problemas metodológicos que afectaban a sugerencias anteriores de un mayor enfriamiento. Debido a la rareza de las grandes erupciones extratropicales, sugerimos que estos eventos representan un riesgo climático general menor que las erupciones tropicales, incluso en las regiones extratropicales», explican los científicos, según la revista Advancing Earth and Space Sciences.

Sin embargo, advierten de que este campo de estudio sobre el clima todavía se enfrenta a importantes limitaciones debido a la escasez de datos disponibles. Las estimaciones sobre los efectos de las erupciones extratropicales se apoyan en un número reducido de episodios históricos, y los modelos climáticos necesariamente simplifican algunos aspectos relacionados con la evolución de los aerosoles volcánicos y su interacción con el sistema climático.