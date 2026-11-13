La frase que le gustaría a Harrison Ford que le dijera Dios a su llegada al cielo: «Eres más guapo en persona»

¿Qué le gustaría escuchar a una persona de Dios cuando llegue al cielo? Esta fue una de las preguntas más curiosas a las que tuvo que enfrentarse Harrison Ford durante una entrevista televisiva. Lejos de ofrecer una respuesta trascendental o ponerse filosófico, el actor estadounidense recurrió a su característico sentido del humor con una contestación que provocó las carcajadas del público. «Eres más guapo en persona». Una ocurrencia que, más de dos décadas después, continúa siendo uno de los momentos más recordados de sus apariciones televisivas.

Una respuesta que dejó sin palabras al presentador

El momento tuvo lugar en el año 2000, cuando Ford acudió al programa estadounidense Inside the Actors Studio, presentado por James Lipton. Después de conversar sobre su trayectoria y su experiencia como intérprete, el actor participó en el conocido cuestionario con el que el periodista solía cerrar sus entrevistas. Una de las últimas preguntas era especialmente peculiar: si el cielo existía, ¿qué le gustaría que le dijera Dios al llegar a las puertas del paraíso?

El cuestionario que sacaba el lado más personal de los actores

Las preguntas no eran una improvisación de Lipton. El presentador utilizaba una adaptación del célebre cuestionario de Bernard Pivot, inspirado a su vez en el cuestionario de Proust. El objetivo era descubrir aspectos de la personalidad de los invitados a través de preguntas aparentemente sencillas sobre sus gustos, sus miedos y sus preferencias.

Durante aquella entrevista, Harrison Ford también reveló que su palabra favorita era «perfect», que no soportaba las alarmas de los coches y que el sonido que más le gustaba era el de un motor de avión Pratt & Whitney. No es casualidad, ya que la aviación es una de sus grandes aficiones fuera de los rodajes.

Harrison Ford, una leyenda de Hollywood

Nacido en Chicago el 13 de julio de 1942, Harrison Ford es uno de los intérpretes más reconocidos del cine estadounidense. Su carrera despegó definitivamente gracias a Han Solo en Star Wars (1977) y alcanzó otra dimensión con su interpretación de Indiana Jones en En busca del arca perdida (1981). También protagonizó películas tan conocidas como Blade Runner y El fugitivo.

Antes de convertirse en una estrella internacional, trabajó como carpintero para mantenerse económicamente mientras esperaba oportunidades en el cine. Su trayectoria ha sido reconocida con numerosos galardones, entre ellos el premio a toda una vida del American Film Institute y la Palma de Oro honorífica de Cannes en 2023.

Su respuesta sobre el cielo demuestra que, incluso ante una pregunta aparentemente trascendental, Harrison Ford prefiere no perder el sentido del humor. Una frase espontánea que refleja la personalidad irónica con la que ha conquistado a varias generaciones de espectadores.