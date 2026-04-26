España entra en la carrera espacial: se confirma que Arkadia Space va a desarrollar el propulsor ARIEL para el avión espacial europeo VORTEX

La empresa aeroespacial Dassault Aviation ha elegido a Arkadia Space para colaborar en el desarrollo de un sistema de propulsión basado en sus motores monopropelentes ARIEL de 250 N. Este sistema se integrará en el avión espacial VORTEX (Véhicule Orbital Réutilisable de Transport et d’Exploration), dentro de su primera fase, conocida como VORTEX-D. Este programa busca avanzar en la creación de un vehículo espacial reutilizable capaz de operar en órbita y regresar a la Tierra realizando un aterrizaje convencional en pista. Las primeras pruebas del sistema están previstas para 2028, en el marco del desarrollo progresivo de esta tecnología.

En este contexto, el sistema de Arkadia Space actuará como unidad de control de reacción del vehículo, siendo clave en maniobras de precisión durante las fases más exigentes de la misión. La solución incluye no sólo los propulsores ARIEL, sino también depósitos y sistemas electrónicos de control. La base tecnológica del motor ARIEL, desarrollado en colaboración con programas de la Agencia Espacial Europea, utiliza peróxido de hidrógeno de alta pureza, lo que lo convierte en una opción más limpia y versátil para múltiples aplicaciones.

Nuevo avión espacial VORTEX

«El programa VORTEX , liderado por Dassault Aviation, tiene como objetivo desarrollar un vehículo espacial reutilizable capaz de operar en órbita y regresar a la Tierra mediante un aterrizaje convencional en pista.

Dassault Aviation es uno de los principales actores de la industria aeroespacial a nivel mundial, con más de 10.000 aeronaves militares y civiles entregadas en más de 90 países durante los últimos 110 años. La compañía aporta experiencia en el desarrollo de sistemas aeronáuticos de alta complejidad, desde plataformas como el caza Rafale hasta la familia de aviones ejecutivos Falcon, así como participación en los programas de demostración de vuelo de reentrada del avión espacial Hermes y IXV, y en otros estudios de la Agencia Espacial Europea», detalla Arkadia Space.

El núcleo del acuerdo es ARIEL, el propulsor de 250 N desarrollado por Arkadia Space, que en menos de dos años ha evolucionado desde una tecnología incipiente hasta convertirse en la base de los sistemas de propulsión adoptados por algunos de los programas más relevantes del ecosistema espacial europeo. ARIEL se desarrolló en el marco del Programa Preparatorio de Lanzadores del Futuro (FLPP) de la ESA a mediados de 2023 como tecnología estratégica para los futuros sistemas de transporte espacial europeos. Esta estrategia se ha traducido en resultados tangibles. MaiaSpace seleccionó ARIEL 250N para el sistema de control de reacción (RCS) de su lanzador, y ahora Dassault Aviation ha elegido el mismo propulsor para el demostrador VORTEX.

Estos hitos refuerzan la posición de Arkadia como proveedor de sistemas de propulsión ecológicos, aprovechando el peróxido de hidrógeno de alta pureza y ofreciendo soluciones versátiles para múltiples aplicaciones. La empresa diseña, fabrica e integra sistemas de propulsión completos (incluidos propulsores, tanques y electrónica de control) adaptados a los requisitos específicos de cada vehículo.

«Este contrato representa un hito importante para nuestro equipo. Ser seleccionados por una empresa como Dassault Aviation para un programa tan estratégico y ambicioso es una sólida validación de Arkadia como socio fiable en propulsión. Esperamos construir una relación a largo plazo y apoyar el desarrollo del avión espacial VORTEX, contribuyendo a la futura capacidad de Europa para transportar carga y astronautas al espacio», detalla. Francho García, CEO y cofundador de Arkadia Space.

Arkadia Space prevé anunciar contratos comerciales adicionales en los próximos meses, varios de los cuales ya están en marcha y vinculados a misiones programadas para volar a partir del próximo año. La empresa también ha obtenido recientemente una importante financiación institucional a través del prestigioso programa EIC Accelerator, destinado a apoyar la industrialización de su tecnología de bipropelente.

Arkadia Space

Arkadia Space es una empresa espacial española fundada en 2020 y con sede en el aeropuerto de Castellón, especializada en el desarrollo y la comercialización de sistemas de propulsión ecológicos para satélites y naves espaciales. Sus soluciones, basadas en peróxido de hidrógeno de alta concentración y combustibles propios, están diseñadas para sustituir los propelentes tradicionales altamente tóxicos utilizados en la industria, mejorando la seguridad de las misiones, la eficiencia operativa y la sostenibilidad general de las operaciones espaciales.

En 2025, Arkadia se convirtió en una de las primeras empresas europeas en validar la tecnología de propulsión basada en peróxido en órbita, tras el exitoso lanzamiento de su sistema DARK a bordo de una misión D-Orbit durante un lanzamiento de SpaceX. Este hito confirmó las capacidades tecnológicas de la empresa en condiciones espaciales reales y marcó el inicio de su fase comercial.

Actualmente, Arkadia desarrolla una amplia gama de sistemas de propulsión que abarca desde soluciones monopropelentes hasta tecnologías bipropelentes avanzadas, dirigidas a aplicaciones como la maniobra de satélites, los servicios en órbita y la logística espacial. Con este enfoque, la empresa se posiciona como un proveedor estratégico en el desarrollo de la próxima generación de movilidad espacial en Europa.