Durante años hemos buscado el sustituto para el ingrediente más importante del cemento; ahora es posible que tengamos el Santo Grial de la construcción

Un grupo de geólogos de la Universidad de California ha encontrado un sustituto para el principal ingrediente del cemento Portland. Según han publicado en un estudio en la revista Nature, estos científicos han llegado a la conclusión de que una roca volcánica como el basalto puede también convertirse en el ingrediente principal de este compuesto indispensable para la construcción que siempre se ha fabricado con roca caliza. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre el estudio que llega para cambiar el ingrediente principal del cemento.

«El calcio derivado de silicatos como vía para obtener cemento Portland con bajas emisiones de carbono». Este es el titular del estudio publicado en la revista Nature que sale de una investigación llevada a cabo por Jeff Prancevic, geólogo de la Universidad de California de Santa Bárbara. Este grupo de científicos americanos ha descubierto que rocas volcánicas como el basalto pueden sustituir a la roca caliza como el principal ingrediente del cemento Portland.

Todo ello con el objetivo de reducir el impacto climático en la fabricación de este compuesto indispensable en la construcción. La piedra caliza produce una gran liberación de grandes cantidades de dióxido de carbono y, sustituyendo este compuesto por el basalto, se reducirían las emisiones y de esta manera se haría un favor al medio ambiente. Además, estos geólogos han llegado a la conclusión de que el calcio del basalto es una materia inagotable, por lo que también reduciría los costes de producción del clásico cemento Portland.

El sustituto del ingrediente del cemento

«En este estudio, examinamos la viabilidad de fabricar cemento Portland ordinario utilizando rocas de silicato libres de carbono (como el basalto común) en lugar de piedra caliza», se puede leer en el abstracto del estudio, que deja claro que: «Nuestro análisis termodinámico muestra que la producción de cemento Portland a partir de basalto podría requerir menos energía que la producción tradicional de piedra caliza, lo que pone de manifiesto el potencial para reducir simultáneamente los costos y las emisiones».

Estos investigadores también dejan claro que «la demanda total de energía en un 30 % con respecto a la producción convencional, eliminando por completo las emisiones del proceso». «El cemento apenas se percibe en la mente del público como un factor importante del cambio climático, pero las emisiones de CO₂ derivadas de su producción son similares a las de todos los automóviles del mundo», afirmó Jeff Prancevic en un comunicado emitido por la Universidad de California. «En total, esta industria representa alrededor del 4,4 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero», manifestó.

«La piedra caliza contiene la mitad de CO₂ que se libera a la atmósfera durante la producción de cemento», cuenta sobre el proceso de producción de siempre del cemento y también muestra su sorpresa por qué este compuesto de basalto no se ha utilizado antes». La industria de la construcción se basa en el cemento Portland, desde el diseño hasta la colocación y el mantenimiento. Precisamente por eso nos hemos centrado en la tecnología para fabricar el mismo cemento Portland al que están acostumbrados los constructores», dice en este comunicado en el que también deja claro que este nuevo ingrediente es «prácticamente inagotable».