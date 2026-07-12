Dos jóvenes ugandeses inventan un ‘sobre mágico’ que alarga la vida de la fruta de manera natural hasta 30 días

Inventan un sobre mágico que es capaz de alargar la vida de las frutas de manera natural hasta 30 días. Hoy en día la fruta es un elemento esencial que puede acabar siendo lo que se llevará una buena cantidad del dinero de nuestra cesta de la compra. Lo que necesitamos es empezar a cuidar cada uno de los elementos que nos rodean, unos alimentos que pueden ser caros, pero además en algún momento escasos.

Nos hemos acostumbrado a comer casi de todo durante todo el año, pero para poder equilibrar el presupuesto a veces, necesitamos disponer de una serie de detalles que pueden ser los que nos ayudarán a hacer que estos alimentos nos duren más. El ciclo de vida de las frutas puede ser más escaso de lo que pensábamos. Pese a que la mayoría se recoge a unos días de lo que sería óptimo y que pueden acabar generando una cierta sensación de que nos dura más, con una conservación en frío que sirve para conseguir nuestro objetivo. Dos jóvenes ugandeses han conseguido lo que nadie hubiera imaginado.

Alarga la vida de la fruta de manera natural hasta 30 días

Pensar en una fruta que puede alargarse de forma natural puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, de tal manera que puede acabar con el problema que hace que mucha de la fruta que se recoge acabe en la basura. No consigue llegar al mercado o incluso si lo hace no dura lo suficiente.

Acaba siendo un elemento que desaparece antes del consumo, que no llega a convertirse en un alimento saludable, sino que se somete a unas temperaturas que cada vez son más elevadas y acaban perjudicando también el ciclo de vida de los alimentos.

Aunque queramos que la frutas nos duren el máximo posible, tocará estar preparados para afrontar una serie de elementos que llegan casi sin avisar y que acabarán marcando la diferencia. Estos días en los que quizás tocará saber cómo alargar de vida de los alimentos.

Inventar un sistema en el que guardar unos alimentos tan delicados como unas frutas que pueden acabar desapareciendo en menos tiempo de lo esperado. Es una forma de cambiar por completo con unos alimentos que pueden acabar generando una tendencia totalmente inesperada.

Inventan dos jóvenes ugandeses un ‘sobre mágico’

Dos jóvenes ugandeses han inventado un sobre mágico que puede cambiarlo todo, sin duda alguna la manera en la que las frutas pueden sobrevivir a un periodo de calor extremo o de un proceso de maduración que no se detiene, puede ser clave.

Desde la oficina de patentes europea nos explican que: «La pérdida y el desperdicio de alimentos representan el 8-10% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero, casi cinco veces las emisiones del sector de la aviación. Cada año se pierden alrededor de 12 millones de toneladas de frutas y 21 millones de toneladas de verduras. Namboozo y Muyita crecieron en familias de agricultores y fueron testigos de primera mano del devastador impacto de las pérdidas posteriores a la cosecha. Se prometieron a desarrollar una solución natural para reducir el desperdicio de alimentos, lo que llevó a la fundación de Karpolax para comercializar sus sobres. Los sobres se colocan en cajas de frutas durante el almacenamiento o el transporte, donde liberan una mezcla de compuestos orgánicos volátiles de origen vegetal (COV). Estos compuestos, extraídos de clavos, hierba de limón, eucalipto y gaulerna, trabajan en conjunto para inhibir la producción de etileno, lo que ralentiza la maduración. Estos ingredientes también ofrecen protección contra el moho, hongos y bacterias, ayudando a mantener la frescura, la firmeza y el valor nutricional de las frutas. A diferencia de los conservantes convencionales a base de productos químicos, la matriz biodegradable de Karpolax garantiza una liberación controlada y sostenida de estos compuestos naturales, lo que permite formulaciones personalizadas para diferentes frutas. Los sobres se han probado en mangos, plátanos, naranjas y manzanas con resultados impresionantes. Las pruebas piloto realizadas con la Organización Nacional de Investigación Agrícola de Uganda mostraron que los mangos almacenados con los sobres permanecieron frescos durante 33 días, mientras que los que no los tuvieron duraron solo 11 días».

Siguiendo con la misma explicación: «El dúo pasó dos años refinando su formulación, experimentando con diferentes matrices biodegradables para garantizar una liberación controlada y sostenida de COV. Su perseverancia realió la pena. Lanzaron Karpolax en 2020 y hoy se centran en ampliar su línea de productos. Si bien los sobres están disponibles actualmente para mangos, plátanos, naranjas y manzanas, la compañía planea introducir formulaciones para piñas, pimiento y bayas. Sus modelos de venta de empresa a empresa y directa al consumidor garantizan que tanto los pequeños agricultores como los grandes exportadores puedan acceder a la tecnología. Para 2023, habían trabajado con más de 100 agricultores, 20 exportadores y 250 vendedores de mercado, evitando que se desperdiciara aproximadamente un millón de toneladas de fruta. Namboozo atribuye su éxito al trabajo en equipo. «Creo firmemente en la cultura del trabajo en equipo porque cuando gano, significa que todo el equipo ha ganado… Cada persona tiene algo valioso que aportar a la mesa».