Cunde el asombro entre los científicos: podrían haber resuelto el misterio del zumbido que atormenta a algunas personas desde hace 50 años
Toma nota de este descubrimiento sobre el zumbido que atormenta a muchas personas
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Los científicos podrían haber resuelto el misterio del zumbido que atormenta a alunas personas desde hace 50 años. Un detalle que, sin duda alguna deberemos tener en consideración en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Será el momento de poner en práctica algunas novedades que pueden convertirse en una manera de conseguir acabar con un sonido que puede acabar siendo de lo más molesto. El misterio que está detrás de ese molesto ruido que puede aparecer en cualquier momento.
Sin duda alguna, deberemos empezar a descubrir la esencia de un misterio que puede hacernos pensar en algunos cambios importantes. Lo que algunas personas temen estar viviendo desde hace 50 años se acabará convirtiendo en una realidad. Tocará estar preparados para afrontar un misterio que parece que tiene una explicación mucho más rápida de lo esperado. Los científicos no dudan en resolver un zumbido que puede acabar siendo el que nos hará estar muy pendientes de estos cambios importantes que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Es hora de conocer lo que nos puede pasar al escuchar este molesto ruido.
Los científicos no dejan de asombrarse
La realidad siempre acaba superando la ficción, de tal forma que deberemos estar preparados para conocer los secretos que hay detrás de un molesto ruido que puede llegar en cualquier momento. Ese zumbido que ha despertado más de una superstición.
Conocer qué es lo que hay detrás de un ruido que, sin duda alguna, acabará convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Ese pitido que siempre se ha dicho que es cuando alguien habla mal de uno mismo o cuando descubre que hay algunas novedades rodeando su ser.
La ciencia puede descubrirnos lo que hasta ahora ha sido una superstición, pero en realidad, forma parte de una explicación de lo más sencilla que deberemos conocer, antes que nada. Es momento de descubrir la esencia de este tipo de detalles que pueden convertirse en la antesala de algo más.
Cuando tenemos por delante un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha no sabíamos. Un ruido que está detrás de una pequeña molestia que puede llegar en cualquier momento o incluso amplificarse. No es que percibamos que alguien está hablando mal de nosotros, sino que su significado puede llegar a ser mucho peor de lo esperado.
Podrían haber resuelto el misterio del zumbido que atormenta a algunas personas desde hace 50 años
El misterio del zumbido que atormenta a algunas personas desde hace 50 años ha sido resuelto. Es hora de conocer lo que puede pasar con un ruido que lleva décadas siendo un misterio y no ha sido hasta ahora cuando hemos podido conocer su origen.
Tal y como explican desde la revista especializada Science Alert: «Durante décadas, algunas personas en todo el mundo han informado de haber escuchado un tono de fondo extraño y sonoro que otros no pudieron. Llamado «The Hum», el fenómeno aparece regularmente en las listas de los misterios sin resolver más desconcertantes, e incluso ha sido el tema de investigaciones documentales. Las explicaciones propuestas han ido desde el ruido industrial hasta la audición extrasensible, pero ahora, una nueva exploración científica de varias teorías principales sugiere que la fuente de The Hum puede estar mucho más cerca de casa, al menos para algunas personas. Según un equipo dirigido por el científico auditivo Bonifaz Baumann del Centro Alemán para el Vértigo y los Trastornos del Equilibrio (DSGZ), algunos informes de The Hum pueden ser una forma de tinnitus de baja frecuencia poco reconocido. Eso no significa que todos los informes de The Hum tengan la misma causa, pero los hallazgos sugieren que la fuente a menudo puede estar dentro del sistema auditivo, en lugar de en el mundo exterior».
Siguiendo con la misma explicación: «Basándonos en nuestros resultados, aunque no hemos descartado casos de fuentes de sonido externas físicas, sugerimos que el tinnitus subjetivo en el rango de baja frecuencia es a menudo la causa de las pulsaciones auditivas de las percepciones de sonido de baja frecuencia», dice el neurocientífico Markus Drexl de DSGZ y la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología».
El misterio podría haber sido resuelto: «Reclutaron a 28 voluntarios a través de una campaña en las redes sociales, todos los cuales informaron haber experimentado sonidos inexplicables de baja frecuencia, y realizaron una serie de pruebas para determinar si dos teorías principales se mantuvieron. La primera teoría era que las personas que escuchan The Hum tienen una audición inusualmente sensible de baja frecuencia. La otra teoría era que están escuchando un sonido producido dentro de sus propios cuerpos: emisiones otoacústicas de los pelos sensibles de sus coqueas. Estos sonidos son un subproducto normal de la operación del oído interno, pero generalmente son tan débiles que la gente no los conoce. La primera prueba fue una prueba auditiva bastante estándar, con un enfoque en rangos más bajos. La mayoría tenía una sensibilidad de baja frecuencia bastante promedio, excepto por dos de los voluntarios. Así que eso sugiere que la audición excepcional no juega un papel significativo en la mayoría de los casos de The Hum».