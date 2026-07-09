Hoy, 9 de julio de 2026, el cielo en toda la provincia de Barcelona se presentará despejado, aunque por la tarde se desarrollará nubosidad en el Prepirineo, acompañada de posibles chubascos y tormentas. Las temperaturas mantendrán pocos cambios, con ligeras subidas en el litoral y descensos en las máximas. El viento será flojo, tendiendo a sureste por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 9 de julio

Barcelona: cielo despejado y calor intenso

El día en Barcelona se presenta con un cielo despejado que se va desperezando lentamente. Las temperaturas, que fluctuarán desde los 25 grados por la mañana hasta alcanzar un picante pico de 34 en la tarde, ofrecen un ambiente ideal para disfrutar al aire libre. A primera hora, el viento soplará suavemente del sureste a unos 10 km/h, lo que añade una brisa agradable a la jornada. No hay riesgo de lluvias, así que podemos dejar los paraguas en casa y disfrutar del sol que llegará como un tímido invitado a las 06:26.

A medida que el sol avance en su camino hasta ponerse a las 21:26, la sensación térmica podría alcanzar los 35 grados, provocando momentos de calor intenso, especialmente en las horas centrales del día. La humedad, que se mantendrá en un rango moderado de 20% a 40%, nos brindará un ambiente agradable, lejos de la pesadez que podrían traer otros días. En cambio, al caer la tarde, podemos prever una suavidad perfecta que invita a pasear y relajarse en las terrazas de la ciudad bajo un cielo que promete ser espectador excepcional de la puesta de sol.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo nublado y rachas de viento

La mañana se presenta inestable en L’ Hospitalet de Llobregat, con un cielo ligeramente nublado que anticipa sorpresas en el tiempo. A medida que avanza el día, el viento comienza a cobrar protagonismo, soplando del sureste a una velocidad media de 15 km/h, mientras las temperaturas oscilan entre los agradables 27°C y los calurosos 35°C.

Sin embargo, el contraste es palpable: la calma matutina dará paso a rachas de viento que pueden superar los 45 km/h en la tarde, lo que puede generar cierta incomodidad. Con una probabilidad de lluvias que no se descarta y una alta humedad que puede llegar al 45%, es recomendable salir siempre con paraguas y no olvidar la bufanda para hacer frente al descenso térmico previsto.

Cielo despejado y ambiente cálido en Badalona

Este 11 de octubre, Badalona despierta con un cielo excepcionalmente despejado y temperaturas que oscilan entre los 24°C y 35°C a lo largo del día. La jornada promete ser cálida, con vientos suaves del sureste, alcanzando una velocidad media de 15 km/h. La sensación térmica podría elevarse hasta los 35°C en las horas más cálidas. A lo largo de la mañana, la temperatura comenzará a subir y por la tarde se prevé un ambiente soleado y agradable, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

No hay probabilidad de lluvia tanto en la mañana como en la tarde-noche, por lo que se puede respirar tranquilidad en este aspecto. La humedad relativa variará entre el 20% y el 45%, lo que mantendrá un ambiente cómodo. Con una salida del sol a las 06:26 y una puesta a las 21:26, los habitantes de Badalona podrán disfrutar de más de 15 horas de luz natural en esta maravillosa jornada.

Cielo despejado y ambiente cálido en Sabadell

La jornada en Sabadell se presenta con un tiempo templado y mayormente despejado, con algunas nubes pasajeras. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 38 grados, brindando un ambiente cálido y agradable, ideal para disfrutar de un día al aire libre. El viento soplará suavemente, sin probabilidades de lluvia ni alertas significativas.

Es un momento perfecto para dar un paseo por el parque o disfrutar de una terraza, ya que el ambiente se mantendrá tranquilo y propicio para las actividades cotidianas. Aprovecha el buen tiempo y disfruta de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET