Aliança Catalana ya supera a Junts y el PSC retrocede, según el ‘CIS catalán’

Aliança Catalana, partido independentista liderado por Silvia Orriols y que rechaza frontalmente la inmigración ilegal, ya supera a Junts según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat de Cataluña, el CIS catalán. Esta formación se sitúa como segunda fuerza junto a ERC, por detrás del PSC, que bajaría de 42 a una horquilla de 36-38 escaños de cara a las próximas elecciones.

Junts, partido liderado por Carles Puigdemont, se desplomaría según el CEO y pasaría a ocupar la cuarta posición en unos potenciales comicios, al caer de 35 a 16-18 escaños. Estos datos le colocan a una distancia sideral del PSC de Salvador Illa, que lidera con sobriedad pese a su caída con respecto al anterior barómetro. ERC, que aparece con una horquilla de entre 24 y 26 escaños, ocupa la segunda plaza con Aliança Catalana casi calcando su pronóstico.

Joan Rodríguez Teruel, director del CEO, ha presentado este jueves los resultados de la primera ola del Barómetro de Opinión Política de 2026, elaborado a partir de 2.000 entrevistas realizadas entre el 21 de mayo y el 25 de junio.

Según el conocido como CIS catalán, en quinta posición se situaría el PP de Cataluña, que pasaría de 15 a 12-13 escaños, empatado con Vox, con la misma horquilla, aunque partiendo de sus actuales 11 diputados. En la cola, Comuns sufriría un leve retroceso, cayendo de 6 a 4-5 escaños, y empataría con la CUP, que podría conservar sus cuatro diputados o ganar uno más.